Precio de las entradas para Jungle en Quito, la banda que revoluciona con su mezcla de ritmos se presentará el 30 de noviembre

Una de las bandas con mayor revolución musical, sea por la mezcla de ritmos como por su puesta en escena, será uno de los principales atractivos en inicio de Fiestas de Quito. Jungle, de origen británico, se presentará el próximo 30 de noviembre en la Arena Top Media de Cumbayá.

[ ¡JUNGLE LLEGA A QUITO! Esta será la fecha de su presentación en la capital ]

Este lunes 04 de septiembre se revelaron el costo de las entradas que saldrán en la pre-venta este 05 de septiembre a partir de las 10:00 en la plataforma de buenplan.com.ec

Precio de las entradas

El valor varia en 15 dólares según la temporada de venta: pre-venta y precio normal. Existen dos localidades disponibles, las cuales contarán con bar, expendio de alimentos y baños.

Preventa

General: 50 dólares + IVA.

Vip: 85 dólares + IVA.

Precio normal

General: 65 dólares + IVA.

Vip: 100 dólares + IVA.

La pre-venta como tal se mantendrá hasta el 01 de octubre o agotar stock. La banda británica llegará al país después de su paso por México y Colombia.

¿Quiénes son Jungle?

Hablar de Jungle es sinónimo de mezcla de hip-hop, jazz, pop, funk y electrónica. En sus tres álbumes de estudio han experimentado con sonidos que los han catapultado a estar presente en créditos de FIFA y series como And Just Like That (Sex and the City).

La banda como tal fue fundada por los amigos de la infancia Josh Lloyd – Watson y Tom McFarland. Su nacimiento como tal fue en 2013 donde un tributo constante al baile estaba presente con sus pegadizas letras; “Busy Earnin’”, “Casio”, “Keep Moving”, “Heavy California” destacan por su impacto mediático.

Debido a su impacto ha logrado participar de importantes festivales como Estéreo Picnic y Lollapalooza. La banda regresa al país después de su presentación en 2019, con Volcano dejan claro que innovación y talento tienen de sobra.