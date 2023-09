Tami Rivera recibió mensaje del ex por su cumpleaños, padre de Kike Jav también la felicitaron

La creadora de contenido y modelo de Onlyfans, Tamara Rivera, estuvo de cumpleaños este 02 de septiembre. La joven emprendedora aprovechó el día para festejar en conjunto con sus amistades, degustar licores y, por supuesto, bailar.

Tampoco, durante su onomástico, podía faltar los mensajes de felicitaciones de personas que han marcado su trayectoria dentro de las plataformas digitales. Propio de un ex, Kike le escribió para recalcar lo importante que es para él.

Kike Jav envío mensaje a Tami por su cumple Captura de pantalla

“Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida, aunque ya no estemos juntos sabes que te deseo todo lo mejor. Siempre me has apoyado y has confiado en mi, te quiero mucho Tamara. Disfruta mucho y que cumplas muchos años más”, señaló el creador de contenido.

En la imagen, se aprecia un momento que compartieron los jóvenes tiempo atrás donde ambos están durmiendo y abrazados. Esta instantánea es un claro ejemplo que antes que pareja fueron amigos y ese cariño se mantendrá vigente a pesar de los errores de una y otra parte.

“Queremos enviarte un fuerte abrazo. Sigue adelante, lucha la vida y disfruta que vida solo hay una”, recalcó en sus palabras Enrique Morales (padre del Cuy).

Promoción por su cumpleaños

Por supuesto, Tami no podía olvidarse de sus fanáticos este 02 de septiembre. Por motivo de su cumpleaños anunció que está con 50% de descuento la suscripción a su página de Onlyfans.

Resaltar, que en una pasada entrevista la joven quiteña dejó claro que quiere ser la numero 1 de esta plataforma en todo el país. Incluso, tiene una agencia para impulsar y promover el contenido en jóvenes interesadas en generar réditos.