Durante toda su vida la apodaron ‘cara de pizza’ y ahora es influencer de belleza

Courtney Jones es una mujer de 21 años que ha luchado contra el acné durante toda su vida. A través de su cuenta en TikTok, la chica comparte el sufrimiento físico y emocional que ha padecido por esta condición, ya que no sólo ha pasado por esta afectación dolorosa en la piel, sino también por las burlas, apodos y acoso de otras personas, algo que la llegó a impactar mentalmente.

New York Post reseñó que según ella misma contó, le decían ‘cara de pizza’. Ahora, esa misma condición que la hizo sentirse acomplejada, es la misma que la convirtió en toda una estrella en la citada red social, donde comparte su experiencia con miles de seguidores.

Antes, Courtney no quería ni siquiera salir de su casa por complejo, ahora se muestra en su cuenta @courtneyjones5252 de TikTok tal cual es, sin tapar su cara con acné quístico. Lo hace dando ejemplo de tratamientos para esta afectación en la piel y también sobre cómo enfrentar el golpe psicológico que sufren las personas que lo tienen.

La joven era insegura, pero ahora se muestra como es y muchos siguen sus consejos (Foto: Captura de TikTok )

“El acné es tan doloroso mental y físicamente, por eso quería adoptarlo en TikTok y normalizarlo para que otras personas no se sientan solas”, dijo la joven, según cita el referido medio.

Destacó que actualmente muchos usan filtros en sus fotos de las redes para tapar sus imperfecciones, pero ella quiere mostrar la “belleza real”.

Expuso que llegó a sentirse tan deprimida, que no quería salir de su casa porque sentía que todos la miraban.

Influencer de belleza

Ahora se muestra sin tapujos ante el mundo, lo que la pone como ejemplo ante sus seguidores, entre los que abundan personas con acné que le piden sus consejos sobre cuidado de la piel y también tips psicológicos para afrontar esta condición. Es toda una influencer.

“Cuando comencé TikTok recibí mucho amor y encontré a muchas personas que estaban pasando exactamente por lo mismo que yo… Me hace sentir como si no estuviera solo”, compartió Courtney.

No obstante, todavía sigue recibiendo comentarios crueles en sus redes, pero ella no se deja amilanar. Sigue mostrándose tal cual es, evidenciando su belleza y fortaleza. Al fin y al cabo, es una situación que enfrenta desde los 15 años, cuando la apodaron ‘cara de pizza’. La diferencia, es que ahora, ella es una mujer madura que está consciente de su belleza y valor.

Contó que cuando tenía 15 años, “alguien me dijo que fuera a las tiendas a comprar un jabón y una crema para la cara, otra persona me llamó cara de pizza… Honestamente, las personas que no sufren de acné no entenderán lo agotador que es y lo bajo que te deja”, son sus palabras, según se lee en The Post.

A Courtney también le llueven los comentarios sobre sus bonitas facciones. Muchos le escriben para halagarla y destacar su fuerza interior, una fuerza con la que ayuda a quienes tienen su misma condición.