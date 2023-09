¿Sabías que los perritos la pasan muy mal cuando los dejas solos en casa? Esto es lo que debes saber

Dejar solos a nuestros peludos puede ser un dilema para muchos de nosotros, pues el vínculo que creamos con estos animales es muy fuerte. Sin embargo, las responsabilidades evitan que compartamos todo el día con ellos.

De seguro te has preguntado qué es lo que sienten cuando los dejamos solos y si bien, a ciencia cierta no se sabe cuáles son sus sentimientos, sí podemos interpretarlo y traducirlos a nuestro lenguaje. Definitivamente ellos no la pasan bien y podemos confirmar esto por sus llantos previos a nuestra salida.

Nuestras mascotas esperan con ansias la hora de nuestras llegada. (Captura de pantalla)

Se conoce que los perros y los animales en general no conocen el concepto de tiempo, es decir, no asimilan si cuando salimos, la hora de llegada será en un minuto o no regresaremos nunca más. Esto les puede generar ansiedad, lo que pasa a ser riesgoso para su salud. Como consecuencia pueden causar destrozos en la casa, molestos ladridos, babeo excesivo y vómito.

El animal puede sentir miedo y también notarse inquieto por un momento, sin embargo, si estas actitudes se prolongan y se evidencian cuadros de ansiedad, es importante verificar con un veterinario y seguir un tratamiento para controlarlo.

¿Qué podemos hacer para disminuir la ansiedad?

Los perros tienen la capacidad de entender las “señales de anticipación”, estas pueden ser cuando ven que agarras las llaves, te pones tu chaqueta y te alistas para salir.

Desde ahí ellos ya sienten el miedo a quedarse solos. Para evitar esto, realiza este tipo de acciones en diferentes horas del día (cuando no tengas que salir), así de a poco evitarás que tú peludo presente sentimientos de ausencia.

Ellos se sienten tristes cuando los dejas solos por mucho tiempo. (Captura de pantalla)

Otra de las posibles soluciones es regalarle un compañero, esto ayudará a que ellos se sientan acompañados. Incluso puedes trabajar en que se acostumbre en convivir con gatos u otros animales.

También puedes preparar juegos como poner su comida dentro de una botella, así el animal se concentrará en sacar el alimento y olvide que se encuentra solo. Sin embargo, este juego se deberá trabajar con mucho cuidado, pues podría convertirse un señal más de anticipación.