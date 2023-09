Víctor Manuelle y su mensaje para su imitador en ´Yo me llamo´: “Que el destino y la música nos crucen en algún momento”

Una semana cargada de emociones, sorpresas y celebridades, ´Yo me llamo´ está pronto a celebrar su gran gala final y para despedir a quienes han dado una serie de noches cargadas de talento, han traído de manera virtual la presencia y el reconocimiento de algunos de los artistas que son imitados en el programa de Teleamazonas.

Primero fue Luis Fonsi y ahora le llegó el turno a Víctor Manuelle, el puertorriqueño logró sacarle una gran sonrisa a su imitador, tras aparecer en pantalla para agradecerle y felicitar a Hansel Benítez, nombre real del participante del reality, quien en su gala más reciente tuvo una presentación digna elogios por parte de los jueces, quienes entre muchas cosas, aplaudieron su dominio con las cámaras.

💥 ¡GENIAL! 🎶🎙️ Gran presentación de #YoMeLlamo Víctor Manuelle. Su crecimiento en #YMLL se nota en grande. pic.twitter.com/IngCprMwvR — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 1, 2023

Víctor Manuelle y su imitador

“Hansel, persona la informalidad pero no quería dejar pasar este momento para felicitarte y darte las gracias por representarme dignamente por ser fanático de mi música, he recibido varios videos también tengo de mi amigo y mi hermano Axel que me informa que estas haciendo un trabajo espectacular, así que solo me resta decir que el destino y la música nos crucen el algún momento”, fueron las palabras del intérprete de ´No quería engañarte´.

Ante su mensaje su doble no pudo evitar esbozar una sonrisa y dijo; “Muchas gracias, amo la salsa, para mí es un detalle inmensamente hermoso”.

Sobre Víctor Manuelle

Víctor Manuel Ruiz Velázquez, más conocido como Víctor Manuelle, es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño de salsa, así como también de boleros y baladas románticas.

Nació en Nueva York (Estados Unidos), hijo de padres puertorriqueños, el 27 de septiembre de 1968, y se crio en Isabela, Puerto Rico, donde sigue viviendo. En 1985 se hizo conocer como cantante gracias al descubrimiento de Gilberto Santa Rosa, tiempo después ha seguido cantando con otros artistas de la salsa tales como Domingo Quiñones, Rey Ruiz, Puerto Rican Power, Eddie Santiago, The Puerto Rican All Stars, Cheo Feliciano y Tito Allen. Desde 1993 ha grabado más de 19 discos, con lo cual ha vendido 10.000.000 de copias y en 1999, ganó el premio de Joven Salsero del año.