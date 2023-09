Paola Jara se despidió de ‘Yo Me Llamo’: “Gracias por el apoyo masivo que me han dado”

Paola Jara, fue la única participante que no fue pre clasificada en la gala 54 de ‘Yo Me Llamo’. La imitadora subió al escenario junto a José José, Romeo Santos y Los Panchos, pero el jurado decidió que su presentación no fue suficiente para pasar a la semana final del programa.

“Muchas gracias por el apoyo masivo que he recibido en las redes sociales”, fueron las palabras que utilizó Michelle, como es conocida artísticamente fuera de su personaje, para agradecer a quienes han seguido su carrera y todo el progreso que tuvo en la escuela del reality.

Para su última actuación en ‘Yo Me Llamo’, Paola Jara interpretó el tema ‘Prohibido’. Los jueces al finalizar la presentación la halagaron y felicitaron por el crecimiento que tuvo durante todo su tiempo en la sexta temporada del programa. “Solo quiero felicitar tu trabajo, constancia, crecimiento a lo largo de todo el programa, el desarrollo que has tenido en tu seguridad escénica, así como tu voz. Eres muy buena”, le dijo Pamela Cortez.

Mientras, Axel le dedicó palabras de agradecimiento “Te agradezco, porque lo que yo sentí de voz es que siempre sentí tu esfuerzo. Es un placer tenerte en el escenario”. Así mismo lo hizo Érika Vélez, quién le dijo que era muy seguro que fuera del programa iba a lograr tener una gran carrera musical porque tenía el talento que se requiere para ser una estrella.

Por otra parte, los seguidores de la imitadora ecuatoriana, no lograron estar de acuerdo con el jurado y su decisión de sacarla de la competencia. Muchos expresaron su descontento en las publicaciones que realizó el canal en su cuenta oficial “Ella debió pre clasificar, que coraje con este jurado ciego, sordo y mudo”, “Paola Jara lo hace mucho mejor que otros en la competencia que ya pre clasificaron”, “No puedo creer que no estarás en la final, tú merecías un lugar”.