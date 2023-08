“Mientras tanto, yo buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir”, Juanes confiesa y habla sobre el estado de su salud mental

Nadie esperaba la publicación del reconocido cantante colombiano Juanes. El pasado martes compartió con sus seguidores una serie de imágenes con un mensaje que conmocionó a sus seguidores y colegas del medio musical. Con datos reveladores confesó cómo su salud mental se ha visto afectada hace ya varios años, siendo un obstáculo para su vida privada y profesional.

“Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más fuertes de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado”, escribió el reconocido cantante.

El intérprete de la Camisa Negra, ha construido un camino sólido en el entorno musical, por lo que ha ganado varios premios Grammy Latino, Kid´s Choice Awards Colombia y actualmente es reconocido por ser activista de causas sociales y derechos humanos.

El sorprendente mensaje de Juanes que compartió con sus seguidores. (Captura de pantalla)

En la actualidad la importancia de la salud mental ha tomado protagonismo, sin embargo, años atrás no tenía mayor relevancia, por lo que las personas dejaban de lado esta preocupante situación.

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años”, confesó el colombiano. Así mismo afirmó que el éxito no permitía que la depresión ni la tristeza sea un obstáculo en aquel tiempo, pues la fanaticada piensa que la vida de un famoso músico como lo es Juanes, debería de ser perfecta.

Las redes sociales han dado paso a “maquillar” una realidad que no existe, es así como en varias ocasiones las personas suelen comparar su situación actual con la vida “perfecta” que se comparte en las diferentes plataformas. Es así cómo los usuarios tienen la equívoca idea de que sus cantantes, actores favoritos, etc no tienen ningún problema y llevan una vida tranquila, algo totalmente alejado de la realidad.

“Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante… Tú también puedes.¡Ánimo!”, concluyó el reconocido cantante colombiano.