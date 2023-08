Enrique Bunbury pasa a la lista de pre clasificados y es el mejor de la noche en ‘Yo Me Llamo’

Enrique Bunbury en su presentación en la gala 53 de 'Yo Me Llamo'

Enrique Bunbury se une al grupo de pre clasificados a la semana final de ‘Yo Me Llamo’, el joven imitador, que en algún momento del programa expresó que en su vida diaria se dedica a la abogacía, quedó impresionado cuando el jurado no solo lo anunció como pre clasificado, también como el mejor de la gala 53, este martes 29 de agosto de 2023.

Julio Jaramillo, Manuel Turizo, Juan Gabriel y Wisin & Yandel, Joy, Héctor Lavoe, Isabel Pantoja, Mon Laferte y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ son los otros imitadores que también tienen un paso en la final. En el caso de Enrique, tuvo una noche llena de emociones y “buen rock and roll”, eligió cantar el tema “apuesta por el Rock & Roll” para ganarse su pase a la semana final y, todo rindió frutos.

[ Así fue el momento en que Luis Fonsi dedicó un emotivo mensaje a su imitador en ´Yo me llamo´ ]

El jurado le dijo a Enrique su presentación estuvo muy buena, “has mostrado crecimiento, al principio mostraste timidez, pero has evolucionado y usado adecuadamente los consejos que te dan los profesores de la escuela de ‘Yo Me Llamo’”, dijo el jurado conformado por Axel, Pamela Cortes y Érika Vélez.

“Que buena interpretación con la guitarra, me gusta recordar como llegaste al programa, con una versión de Enrique, tú versión y cómo aquí se te fueron dando herramientas para pulirlo. De verdad que tu trabajo ha sido muy profesional, con mucho respeto y mucha disciplina”, dijo Pamela Cortes.

Por otra parte, Axel dijo que Enrique es uno de los más constantes del programa, haciendo referencia a que muy pocas veces estuvo en riesgo de eliminación y siempre ha dado buenas presentaciones.

Érika también dio su opinión y le dijo que ella está muy feliz de verlo crecer y tomarse en serio su personaje cada vez que sube al escenario “me encanta tu desplazamiento y todo lo que haces cuando estás imitando a Enrique Bunbury”.