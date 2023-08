“Vine a ‘Yo Me Llamo’ a consagrarme como Jessi Uribe y lo logré”: El imitador del cantante colombiano no avanzó a la semana final del programa

La participación de Jessi Uribe dentro de ‘Yo Me Llamo’, finalizó este lunes 28 de agosto, luego de que el jurado tomará la decisión de no pre clasificarlo a la semana final de la competencia. Junto al imitador del cantante colombiano también quedó por fuera Danna Paola y Emmanuel.

El paso de Jessi Uribe, que realmente se llama Alejandro Montes de Oca, fue sobresaliente y fidelizó toda una comunidad de seguidores durante las más de 52 galas en las que participó durante la sexta temporada.

“Di todo lo que tenía que dar. Quiero agradecer a Jessi Uribe, por este nombre que me dio en otro reality que estuve. Así que solo vine acá a ‘Yo Me Llamo’ a consagrarme nuevamente y ustedes me lo permitieron. Como ya lo había dicho, gracias a todos, me han tratado como a un verdadero artista”, fueron las palabras que utilizó el cantante ecuatoriano al despedirse del programa.

También agradeció a los seguidores y a la producción del reality por darle la oportunidad de crecer como artista “me voy agradecido y contento de saber que hay todo un público esperando escuchar cantar a Alejandro Montes de Oca”.

¿Cómo será la nueva modalidad de clasificación en ‘Yo Me Llamo’?

La fase de duelos ha terminado y ahora la dinámica de la competencia cambia. Los participantes se presentarán ante el jurado con la interpretación de una canción del artista que imitan, tema que cada imitador ha escogido de manera libre. Sin embargo, quienes no preclasifiquen serán eliminados definitivamente de la competencia.

En esta nueva modalidad, los participantes competirán por un pase a los ‘viernes de infarto’. En ese día, los imitadores se presentan y quien o quienes clasifiquen a la semana final del programa serán elegidos por el jurado y por los votos del público a través de las redes sociales oficiales de Teleamazonas.