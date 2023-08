¿Clara Chía y Piqué separados? Medios internacionales aseguran que la catalana abandonó la casa que compartían

A casi un año de haber reventado el escándalo de su relación, Clara Chía Marti y Gerard Piqué vuelven a la vista de los medios de comunicación, sin embargo, esta vez no es por sus muestras de amor, sino por rumores de ruptura, de acuerdo a lo que recoge más de un portal de vista internacional, es que la catalana habría tomado sus maletas, como reacción a una imposición de la cantante Shakira.

Y es que según apuntan medios como ´El Tiempo´ de Colombia, la artista barranquillera habría sido clara con el ex futbolista, tras dejarle saber que no era de su agrado que una persona que le hizo daño compartiera con sus hijos, por lo que Clara Chía se vio obligada a abandonar el piso que compartía con el también empresario.

“El conflicto entre ambos persiste y, es que la colombiana se mantiene en el hecho de que Sasha y Milan no deben convivir con la nueva pareja de su padre, pues fue una de las personas que más la lastimó el año pasado y por tal motivo no se deben involucrar con Clara Chía Martí”, escribió el citado portal, el cual apunta que esta molestia era algo que la intérprete de ´Te felicito´ hizo saber desde un inicio.

Ante esta demanda, los medios apuntan que la catalana no tuvo otra opción que irse, lo que deja a la pareja en un retroceso de pasos, pues ya no eran simple novios de visitas. Por otro lado, Shakira no está dispuesta a dar su brazo a torcer para algo que ella no ve viable.

Asimismo, fuentes allegadas a los portales, expresaron que la decisión de irse para Clara Chía no se dio en acuerdo, pues según aseguran esta se generó en medio de una fuerte discusión, por lo que ahora mismo el futuro de la pareja es incierto.