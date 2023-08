3 razones por las que tu ex te pide volver y no es por amor: no te dejes engañar y dile que ¡no!

Relación ex Existen varias razones por las que tu ex te pide volver y no es por amor (Vera Arsic/Pexels)

Cuando terminas una relación es mejor no volver a lo que dejaste atrás, y avanzar con tu vida, pero muchas veces, tu ex regresa y te pide volver.

Si lo extrañas y quieres estar con él de nuevo lo aceptas sin pensar qué hay detrás, pero lo mejor y más sano para ti es pensar por qué de un momento a otro te pidió volver.

Y es que existen algunas razones por las que te puede pedir que regresen, y lo peor es que no es por amor, y por eso te lo explicamos para que lo pienses mejor.

Las razones por las que tu ex te pide volver y es mejor decir que no

Las cosas en su nueva relación no salieron como esperaba

Muchas veces tu ex quiere regresar contigo porque lo intentó con otra persona y no le funcionó y prefiere volver contigo, a lo que era su lugar seguro.

Pero, debes decirle que no, pues no te pide volver por amor, solo porque con otra no funcionó y prácticamente eres el segundo plato, no te quiere ni te respeta, así que no vuelvas.

No quiere estar solo y te quiere usar

Otra de las razones por las que tu ex te pide volver puede ser porque no consigue a nadie más, y no quiere estar solo, así que prefiere estar contigo.

En este caso también debes negarte, pues no te valora, no te quiere, y solo te va a usar y cuando le guste otra, te va a dejar sin pensarlo.

Solo te quiere para algo sexual

También puede que tu ex te pida volver solo por algo sexual, porque quiere seguir teniendo relaciones y definitivamente no te ama.

Así que si ves esas intenciones en él, es mejor que lo rechaces de inmediato, pues te mereces algo mejor, un hombre que te quiera completa y no solo por el deseo sexual.