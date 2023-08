El último y conmovedor discurso de Bray Wyatt en la WWE

“Nunca habrá otro Bray Wyatt”, comentó en su cuenta oficial la WWE. La empresa más grande de wrestling perdió a uno de sus personajes más insignes, así como mentes creativas este jueves 24 de agosto. El luchador falleció por un paro cardíaco este 24 de agosto.

[ ¡Desgarrador! Así reaccionó, en vivo, Booker T a la muerte de Bray Wyatt ]

La devastadora noticia sorprendió a las estrellas de la lucha libre, que no tardaron en pronunciarse y enviar las condolencias a la familia de Windham Rotunda. Es que a sus 36 años estaba destino a ser una memorable figura para el futuro de esta disciplina deportiva.

Fue en octubre del 2022 cuando emitió su último dicurso frente al universo de la WWE. En el mismo no reparo al revelarse como una persona frágil pero con un enorme apoyo por parte del unvierso que sigue a Wyatt o The Fiend.

Sus palabras más sinceras

“Estoy muy agradecido. Estoy nervioso por estar aquí, porque no pensaba que esto fuese a ocurrir. Estoy siendo yo, una versión de mí que nunca he mostrado. Estoy siendo yo, tal cual, por primera vez. Solo quiero decirles que este último año de mi vida perdí a mucha gente valiosa de mi vida. Y perdí mi carrera, mi confianza en mí, perdí a dos personas muy cercanas a mí.

Perdí mi camino, pensaba que todo lo que había hecho en WWE no importaba a nadie. Pero estaba equivocado. Cuando dejé de sentirme mal, me di cuenta de todo lo que tenía.

Me preguntaban cuándo iba a volver, qué iba a hacer... me decían, Bray, solo quiero agradecerte todo, porque he perdido a mi gente, me siento débil, y tú me has ayudado, Bray. Salvaste mi vida, Bray.

La verdad es que no pienso en cosas como esas. Me puedo sentar, puedo verlos a los ojos a todos ustedes, y sé que todos ustedes estuvieron detrás de mí cuando estaba débil, cuando estaba vulnerable. solo quiero decirles, que todos ustedes fans salvaron mi vida”.