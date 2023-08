Conmovió a TikTok, famoso influencer revela que tiene solo 6 meses de vida

Uno de los tiktokers con más seguidores de la región fue diagnosticado con cáncer al páncreas el año pasado (2022). El Patrón o conocido como Riicharii publicó un reciente video donde acota que le restan apenas 6 meses de vida.

El creador de contenido se caracterizaba por realizar videos donde emulaba varios acentos con la finalidad de narrar hechos divertidos o jocosos. Su “talento” le permitió el cosechar más de 3 millones se seguidores.

En sus declaraciones, hizo una última invitación a sus fans: venga a ver los videos para que se rían un rato. A la par, aclaró que las quimioterapias estuvieron acabando con su estado de salud y no rindieron los resultados esperados.

Declaraciones

“El año pasado me detectaron cáncer de páncreas, acudí a todos ustedes y me apoyaron de forma incondicional. Acudí a las quimioterapias, no tuvieron un impacto positivo en mi cuerpo.

Me operaron. Luego tienes que irte a chequearte más seguido. Uno de estos días, atrás, me dijeron que el cáncer había regresado. Solamente, que esta vez me dieron un estimado de 6 meses de vida.

Mire gente, a veces hay cosas que son inevitables. Tal vez sea mi destino, tal vez sea un propósito de Dios. Cuesta aceptar una realidad a veces. Cuesta, es difícil. Necesito que me apoyen una última vez.

Se nos olvida que un día nos vamos a ir. Yo no me quiero ir, es lo que hago. Si llego a fallecer por favor no me olviden, venga a ver los videos que se rían un rato. Vengan o sino los voy a asustar en las noches”, finalizó.