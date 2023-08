¿Qué pasó con los pantalones que usaba Valeria Gutiérrez en la gala 49 de ‘Yo Me Llamo? La presentadora no logró ocultar el error de vestuario

Valeria Gutiérrez anunciando las presentaciones en la gala 49 de 'Yo Me Llamo'

La gala 49 de ‘Yo Me Llamo’ comenzó con el duelo entre Emmanuel y Luis Miguel. Ambos artistas se presentaron por primera vez en la fase de duelo y dejaron sorprendidos al jurado. Sin embargo, lo que llamó la atención de los televidentes antes de iniciar con los duelos, fue el atuendo que utilizó Valeria Gutiérrez, dedicado “a los urbano”, como ella misma lo describió.

La co presentadora de Ronald Fariña, estaba utilizando un body negro con pedrería, de mangas largas y hasta los tobillos, pero lo acompañó con un jean roto, desaliñado, que no estaba cerrado y en el área de botones los dobló hacia afuera, lo que daba la sensación de mostrar más de lo debido, a pesar de llevar algo debajo.

Incluso Axel, notó el extraño estilo de utilizar el jean y cuando la saludó en plena transmisión en vivo, le comentó que sus pantalones “parece que se van a caer”. Al momento Valeria lo tomó de forma graciosa y mencionó que era un estilo dedicado a la noche urbana que tendrían con la presentación de Wisin y Yandel versus Daddy Yankee.

La presentadora y también modelo, hasta bailó en el escenario de ‘Yo Me Llamo’, para demostrar que todo estaba bien con sus pantalones. Sin embargo, al despedirse del público y los jueces para pasar al backstage, se vio como se le iban cayendo y debía sostenerlos con sus manos, para que el incidente no pasara a mayores.

Valeria Gutiérrez en la gala 49

En redes sociales Valeria no comentó nada al respecto, pero los usuarios no dejaron pasar desapercibido su look y, muchos la criticaron porque “siempre luces hermosa y acorde a tu edad ¿Qué te pasó esta vez?”.

Van tres días de noche de duelos, donde dos participantes de géneros parecidos se presentan al mismo tiempo en el escenario y los jueces deben elegir cuál de los dos fue el mejor y pasa a la gala de clasificación.