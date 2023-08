¡Oficial! Beta Mejía rompió el silencio y habló sobre su situación sentimental: “En este momento estoy en una relación”

Finalmente, la confesión que todo Ecuador y las redes estaban esperando, Jonathan Betancourt, también conocido como ´Beta´ se confesó entregado y juicioso, en un actual noviazgo.

La noticia que para muchos ya era más que un hecho, ahora es totalmente verídica, el atleta habló en una reciente entrevista sobre el amor y los elementos tóxicos que pueden surgir debido a su trabajo y los mensajes subidos de tono que suelen llegarle, y ahí confesó que actualmente tiene una relación.

“Estoy en este momento en una relación actual”, fueron las palabras del influencer, quien se cuidó de revelar el nombre de su novia, pese a que todos los medios y los internautas, ya conocen el nombre de la presentadora que se ganó el corazón de Beta, Alejandra Jaramillo, la ´Caramelo´ del Ecuador.

Seguido de esta oficialización, el colombiano explicó que ha tenido más de una experiencia tóxica en cuanto a celos y peleas, pese a que él se describió como “relajado”, sin embargo, ahí volvió a lanzarle flores a Alejandra Jaramillo, pues explicó, que la persona con quien está ahora no le ha hecho ninguna escena tóxica hasta el momento.

“Hasta el momento mis parejas han sido bastante tóxicas. Estoy en este momento en una relación actual, y a pesar de que ella no es celosa ni tóxica, si como que perturba el tema de que me escriben muchas mujeres, de que me envían cositas un poquito subiditas de tono por no decir que pasadas de tono. Por ahora con la que estoy me ha ido bien y esperamos que no despierte una toxicidad.”, reveló.

Por otro lado, explicó que se encuentra entregado a la relación; “Yo cuando estoy solo paso bueno, pero cuando estoy en una relación me centro en que ella se sienta bien”.

Hasta ahora, la ´Caramelo´ sigue sin dar palabra alguna de la relación, aunque las demostraciones de amor entre ambos en las redes son más que evidentes.