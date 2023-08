Juan Fernando Velasco estrena su nueva canción “Mi amigo el dolor” y esto nos contó

Juan Fernando Velasco lanza su nueva canción y vuelve a sus orígenes en el pop con una letra que cautiva a sus fanáticos. Este sencillo fue producido por Yadam González y actualmente el vídeo oficial alcanza las 155k vistas en la plataforma Youtube.

“Lo que sí tengo claro es que hoy más que nunca tengo ganas de hacer lo que más me gusta”, afirmó Juan Fernando Velasco sobre su álbum POPular donde colaboró con varios artistas internacionales como: Alzate, Arelys Henao, Espinoza Paz, etc. Además, decidió regresar a su esencia pop y lanzar su nuevo sencillo titulado “Mi amigo el dolor”.

Esta canción cuenta la historia de descubrimiento personal acerca de las barreras que a veces uno mismo se pone en la búsqueda del amor y cómo éstas desaparecen al encontrar a la persona correcta. La canción fue compuesta por el cantautor junto al exitoso y renombrado compositor colombiano Wilfran Castillo. La producción y grabación se realizó en Miami.

Juan Fernando Velasco regresa a su estilo pop.

“Creo que es justamente lo que buscábamos en la canción, es fresca y mantiene mi estilo, en el sentido que son letras cuidadas, con una temática bien establecida”, confirmó el cantante ecuatoriano sobre su nueva canción.

Juan Fernando Velasco es el artista pop más importante del país de los últimos 25 años. Dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino por ventas excepcionales. El cantautor ecuatoriano ha logrado posicionarse dentro y fuera de Ecuador como el más relevante exponente.

Es así que Velasco no excluye la posibilidad de unirse a las tendencias que actualmente destacan en el mundo musical, “nunca descarto nada porque finalmente es una búsqueda artística que uno inicia cada vez que va a hacer una producción. A mí no se me hubiera ocurrido hacer el álbum popular”, opinó Juan Fernando, sin embargo por ahora está enfocado en hacer lo que más le gusta, y esto es la música pop.

Los nuevos talentos en Ecuador

Se percibe la gran cantidad de nuevos músicos en el país, ya sea por redes sociales o en programas de televisión que destacan el talento de este grupo de personas, aficionados por el mundo artístico. En relación al apoyo que ofrece el país a los artistas, Juan Fernando Velasco en una entrevista para Diario Metro mencionó:

“Lo que nos falta es tener una industria musical, no es un tema de talento, no es un tema de capacidad, de disposición, ni mucho menos de trabajo. No hay una industria porque hay una construcción colectiva que desvaloriza lo ecuatoriano que no solamente pasa en la música, pasa en muchas otras cosas”. En este contexto también afirmó que la falta de apoyo económico para los artistas es evidente.

"En el ámbito musical estamos bastante desolados"

“No logramos que el estado garantice que hay una remuneración, de acuerdo a lo que dice la ley, cuando se usan nuestras obras de manera comercial, el estado falla en eso, entonces si los creadores no reciben una remuneración por su trabajo, difícilmente van a querer dedicarse a eso”, añadió el cantautor ecuatoriano.

La enfermedad que casi le quita la voz

Hace varios años el exponente de la música en Ecuador fue diagnosticado con cáncer, menciona que le detectaron un tumor en la tiroides. Es así que Velasco tuvo que tomar una decisión respecto a la enfermedad que como consecuencia podría dejar de cantar para siempre. “Yo soy compositor, soy productor, puedo hacer otras cosas”, concluyó Juan Fernando Velasco. El diagnóstico a tiempo y la extracción del tumor le salvó de una metástasis.

Por otro lado, no tiene planes de realizar conciertos en Ecuador para este año, pero sí lo hará en Colombia que iniciará en octubre y posiblemente se extenderá a Estados Unidos.