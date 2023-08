Famosa tiktoker asegura que tuvo un novio ‘extraterrestre’: Esta es su historia

Una joven colombiana compartió con sus internautas un relato inverosímil y fuera de lo común al revelar que tuvo un noviazgo con un ser que aseguró ser “extraterrestre”.

La mujer se identificó como @legallybrunette.jpg y comenzó relatando que su historia se dio en la discoteca ‘Kaputt Club’, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Ella se encontraba con sus amigos y estaba saliendo con un belga, que le parecía un poquito “aburrido” y quería irse de él, por lo que le dijo que se iba a su casa ya que estaba, pero era mentira, quería seguir con sus amigos.

Y cuando estaba caminando se encontró con un hombre “muy guapo”, por lo que buscó la manera de llamar su atención de la ‘forma que fuera’, por lo que simuló un tropezón mientras bailaba y fue en ese momento cuando comenzaron a hablar y bailar. Tras hablar y bailar por mucho rato, él la invitó al lugar donde se estaba hospedando, y se fueron caminando hasta el hotel Selina.

“Me sorprendí mucho porque el cuarto estaba lleno de cuadros e imágenes de la luna y el sol, astros y además había cuarzos por toda el lugar”, dijo en TikTok.

Luego, empezaron a tomar vino y hablar de la vida, cuando de repente el hombre le dice: “yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta, pero tengo muy presentes reencarnaciones, solamente que estoy acá, los humanos piensan que nosotros, los extraterrestres, los alienígenas, son como verdes, chiquitos y cabezones, pero no, entre los humanos hay muchos extraterrestres”.

“Nosotros, los extraterrestres, somos una mutación de un gen, así como los humanos son una mutación de los animales para que se volvieran más racionales y todas esas cosas, todo eso se deriva de intervención alienígena”, sigue mencionando la tiktoker.

”El tipo es nómada, entonces vive 15 días en cada parte del mundo, por lo que a los pocos días se iba para Santa Marta, sin embargo, me había dado como señas, pues me dijo que trabajaba con la innovación de la tecnología en Dubai y además también con innovación de tecnología en general y tenía una empresa que se dedicaba a eso”, agregó.

”Él no tenía redes sociales, ni nada de eso entonces, yo no tenía de donde stalkearlo ni nada, pero me puse a la tarea, hasta que lo encontré en LinkedIn, y comprobé que efectivamente el man es un crac en la tecnología y según él adapta modelos tecnológicos que ve en otros planetas acá en la Tierra, ya que nuestro planeta al ser de ‘la Pacha mama’, de la tierra, es como el planeta más atrasado en ese aspecto” aseguró la joven en su historia.

La chica finalizó su publicación diciendo que la continuación, la segunda parte del storytime es como ‘mucho más loca’, puesto que esta solo es la historia de cómo se conocieron.

Agregó que ella le creyó todo a su amigo extraterrestre y que él tiene la “energía más increíble que le haya conocido a alguien”.

”Esas rolas no perdonan ni los aliens”, “ir al Selina con un extranjero es un evento canónico”, “salí con un man de mi universidad que se creía vampiro”, “es mejor decir que la ‘parla’ del man es de otro planeta”, “quiero conocer a tu novio extraterrestre y hablo en serio”, “mi amiga la menos ‘parlada’”, son algunos de los comentarios en redes sociales.