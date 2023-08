“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”: Anuel AA envío indirecta a Karol G por ´Mi ex tenía razón´

Tal parece que ´Anuel AA´ sigue sin pasar la página de la ´Bebecita´. Aunque Carolina Giraldo, también conocida como ´Karol G´ se ha dejado ver más enamorada que nunca de su actual novio, el cantante Feid, y se ha encargado de enviar un claro mensaje a quien fue su ex pareja con el lanzamiento de su más reciente éxito ´Mi ex tenía razón´, el puertorriqueño no para de enviarle indirectas.

El intérprete de ´Más rica que ayer´ aprovechó un espacio durante una de sus más recientes presentaciones, para reaccionar ante la letra de la colombiana. “Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón”, dice el coro de la canción.

Ante esto, ´Anuel AA´ dijo ante el público. “Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé”, una frase que enardeció a los asistentes de su concierto, a quienes luego les pidió cantar muy alto ´Secreto´, una interpretación en la que participó con ´Karol G´.

“Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”, dijo.

Cabe destacar, que el artista boricua también ha empezado a rehacer su vida desde 0, esto luego de la separación de quien fue su esposa, Yailin ´La más viral´. Anuel AA se ha mostrado muy abierto a compartir momentos de lo que estaría siendo su nuevo vínculo con la modelo venezolana Laury Saavedra, con quien ha posteado muchos momentos juntos, por lo que todo apunta que el artista estaría intentando generar más marketing con sus indirectas.

Por su parte, la ´Bichota´ se encuentra más que enfocada en sacar brillo a su carrera y a su vida personal, en la que se ha mostrado más empoderada y feliz que nunca, está claro que para Karol G, Anuel si quedó atrás.