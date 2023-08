Famoso veterinario desata polémica al indicar las peores razas de gatos que puedes tener

Los gatos suelen ser una de las categoría de mascotas preferidas por muchos ecuatorianos. Si deseas adoptar un felino, un famoso veterinario en TikTok ha brindado su opinión en su cuenta personal y no fue bien recibida por su público.

“Ben The Vet” subió un video de más de dos minutos y medio a TikTok en donde indica los gatos que, en su opinión, no debería de adoptar debido a los problemas que presentan en términos de comportamiento y salud. El influencer aclara que aunque adoptaría cualquier raza de gato, no apoya la crianza de algunos.

El gato de bengala ocupa el primer lugar de los gatos “indeseables” según el veterinario, en donde señaló que estos gatos son híbridos entre un gato montés asiático y razas de gatos domésticos, lo que los hace salvajes en términos de comportamiento y temperamento. Además, tienen la reputación de ser bastante agresivos en las salas de veterinarios.

El segundo lugar lo ocupa el gato sphynx. “Nada en contra de ellos, son buenos gatos. Pero yo preferiría abrazar a un gato peludo”, explicó.

El gato montés escocés ocupa el tercer lugar, y el veterinario aconseja a los dueños que investiguen los problemas de salud comunes, detalla que “sus orejas rizadas, que en realidad es su característica más distintiva, en realidad se deben a un trastorno del cartílago”.

Por último, el gato persa es una raza que no se debe adoptar, para el veterinario, debido a las dificultades para respirar y otros problemas de salud, incluyendo enfermedad cardíaca, renal poliquística y dental, y problemas oculares.

Sus declaraciones levantaron polémica en redes debido a que los problemas de salud de la mascota no deben ser la razón para no adoptarla, más bien debería ser un motivante para poderle brindar una mejor vida a tu mascota en el caso de que tengas la posibilidad.