‘Drácula Mar de Sangre’ se estrena el 24 de agosto 2023

Basada en uno de los escalofriantes capítulos de la novela clásica Drácula, de BRAM STOKER, la película Drácula: Mar de Sangre cuenta la aterradora historia del buque mercante Deméter cuando fue alquilado para transportar una carga privada —cincuenta cajas de madera sin identificación— desde los Cárpatos hasta Londres.

Extraños sucesos le ocurren a una tripulación que está condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, que cada noche es acechada por una presencia despiadada a bordo del barco. Cuando el Deméter llega por fin a las costas de Inglaterra, es un cacharro calcinado y en ruinas. No hay rastro de la tripulación.

La cinta la protagonizan COREY HAWKINS (In the Heights, Straight Outta Compton) quien interpreta a Clemens, un doctor que se une a la tripulación del Deméter; AISLING FRANCIOSI (Game of Thrones, The Nightingale) es Anna, una polizona involuntaria; LIAM CUNNINGHAM (Game of Thrones, Clash of the Titans) es el líder del barco, el capitán Eliot; y DAVID DASTMALCHIAN (Dune, la película Oppenheimer que estrenará este verano) es Wojchek, el primer oficial del Deméter.

En la película también actúan JON JON BRIONES (Ratched, American Horror Story) en el papel de Joseph, el cocinero del Deméter; STEFAN KAPIĈIĆ (películas de Deadpool, Better Call Saul) es Olgaren, un miembro de la tripulación; NIKOLAI NIKOLAEFF (Stranger Things, Bruised) es Petrofksy, también miembro de la tripulación; MARTIN FURULUND (Headhunters, Monster) es el miembro de la tripulación Larsen; CHRIS WALLEY (1917, Bloodlands) es el miembro de la tripulación Abrams; WOODY NORMAN (C’mon C’mon, Poldark) es el grumete Toby; y JAVIER BOTET (serie de películas It, Mama) es Drácula.

Drácula: Mar de Sangre es producida por DreamWorks Pictures, Reliance Entertainment y por los productores de las cintas Zodiac y Black Swan; y es dirigida por el prodigio del horror noruego ANDRÉ ØVREDAL (Scary Stories to Tell in the Dark, Trollhunter). El guion lo escribieron BRAGI SCHUT, JR. (Escape Room) y ZAK OLKEWICZ (Bullet Train) de una historia para la pantalla de Bragi Schut, Jr., basada en la bitácora del buque Deméter incluida en la novela Drácula, de Bram Stoker.

La película es producida por BRADLEY J. FISCHER p.g.a. (Zodiac, Shutter Island), por el productor nominado al Óscar® MIKE MEDAVOY p.g.a. (Black Swan, Zodiac) y por ARNOLD W. MESSER (Black Swan, Zodiac) de la empresa productora Phoenix Pictures. Sus productores ejecutivos son MATTHEW HIRSCH, CHRIS BENDER, ANNE RODMAN y JEB BRODY.

El director de fotografía es TOM STERN (American Sniper, Changeling), nominado al Óscar®, y el diseñador de producción es EDWARD THOMAS (Escape Room, Resident Evil: The Final Chapter). Drácula: Mar de Sangre fue editada por PATRICK LARSGAARD (Scary Stories to Tell in the Dark, The Trip). El diseñador de vestuario es el nominado al Emmy CARLO POGGIOLI (The New Pope, Abraham Lincoln: Vampire Hunter) y la música es del compositor ganador del Emmy BEAR McCREARY (Outlander, The Walking Dead).