Reclaman “robo” contra Yo Me Llamo Juan Gabriel, la ira del público y aquí la razón

La primera gala de duelo de “Yo Me Llamo” Ecuador se realizó este lunes 21 de agosto. Uno de los principales atractivos fue el duelo entre Juan Gabriel y Vicente Fernández, donde el imitador del ‘Divo de Juárez’ se impuso a ‘Chente’.

No obstante, al finalizar la gala se escogió al ganador más destacado. Axel, artista argentino y jurado, señaló a Yo Me Llamo El Puma. Esta decisión no cayó del todo bien a la audiencia de este programa reality de televisión.

“Un robo, el mejor de la noche: Juan Gabriel. El jurado no sirve o no sabe nada de música”, escribió un usuario de Instagram. A su vez, otros internautas felicitaron la interpretación de Juan Gabriel y recalcaron que debe estar sí o sí en la final del reality.

“La verdad que a veces se equivocan,¿el Puma el mejor? Para nada”, añadió otra seguidora del programa que se transmite por Teleamazonas.

¿Qué perdió Juan Gabriel?

Al no ser escogido como el mejor de la noche, Juan Gabriel perdió una asesoría personalizada de un coach. Este factor es elemental para el avance de la competición. A pesar de ello, el público ha destacado que tendrán una apoyo significativo por el joven imitador oriundo de Ambato.

El hombre detrás del imitador

Leonardo Escalante es quien ha logrado “traer a la vida” a Juan Gabriel en el programa de canto “Yo Me llamo” que se transmite cada noche por Teleamazonas. Sus presentaciones han estremecido al público por la fuerza de su voz y el parecido con “el Divo de Juárez”.

En una entrevista con el diario Ambateño, el imitador de Juan Gabriel, reveló que canta desde los nueve años y su amor por la música llegó gracias a la influencia de su padre que tenía un grupo musical llamado “American Jazz”. Él lo veía en sus presentaciones y en las serenatas que le daba a su madre.