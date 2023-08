¡No ha cambiado! Así lucía Lavinia Valbonesi, esposa de Daniel Noboa hace 9 años

Mamá, influencer, modelo y la posible primera dama del Ecuador. Se trata de Lavinia Valbonesi , la esposa del candidato presidencial Daniel Noboa. Las primeras apariciones en redes sociales fue en el 2014, en las que se observa el desenvolvimiento de Valbonesi en el mundo del modelaje, sin embargo, la decisión de ser creadora de contenido fitness le permitió crecer en la plataforma de Instagram. En la actualidad cuenta con 248 mil seguidores.

Con cabello castaño y fotografías profesionales se muestra Lavinia Valbonesi en sus primeras imágenes de Instagram cuando solo tenía 16 años. Fue parte de varios desfiles del reconocido diseñador ecuatoriano de moda “Fabrizio Celleri” y colaboró con la colección de ropa de Jorge Duque Vélez, diseñador de moda colombiano.

La evidente belleza de la joven manabita de 25 años ha cautivado a miles de ecuatorianos, sin embargo, en una publicación del 2015 compartió un mensaje de empoderamiento aunque confesó haberse sentido acomplejada en esta etapa de su vida.

“No la subía porque me sentía súper acomplejada hasta que me di cuenta que la foto debe ser buena para que Andrés me la haya mandado así que sorry mundo y sus críticas, I’m gorgeous”, publicó la modelo.

Lavinia en la actualidad

Además de ser creadora de contenido, es empresaria, dueña del restaurante Green Deli, el mismo que ofrece un menú a base de alimentos nutritivos pensado en sus clientes. Con esto se evidencia la pasión y amor que tiene por llevar una vida saludable.

En su red principal, Instagram comparte los actuales momentos que atraviesa con su esposo Daniel Noboa. Al conocer la noticia de ser el posible presidente del Ecuador, publicó un vídeo en el que celebraba el triunfo del candidato. En la publicación escribió: “Estamos en la segunda vuelta mi amor. Gracias Ecuador, vamos a cambiar este país”.