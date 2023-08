”Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”, nueva indirecta de Anuel a Karol G

Anuel AA ha mostrado en público que tiene una nueva relación. El reguetonero se ha paseado de la mano con la modelo venezolana Laury Saavedra y también ha publicado fotos con ella en sus redes. Sin embargo, no deja de lanzar indirectas a su ex Karol G, quien también tiene otro romance con el también cantante Feid.

Desde hace meses, Anuel viene lanzando indirectas y otros mensajes muy directos a ‘La Bichota’. El más contundente de ellos, fue en junio pasado durante la entrega de los Premios Tu Música Urbano, cuando se exhibió sobre el escenario con una camiseta en la que decía: “Estas con Feid, pero sabes que eres mía”. Este vestuario, también lo mostró en sus redes.

Anuel AA Instagram: @accesototalshow (Instagram: @accesototalshow)

Muchos pensaron que las indirectas para Karol G se acabarían luego de que él anunciara su relación con Saavedra, pero no es así. Al parecer, esto no vale para el cantante, quien le volvió a lanzar un mensaje a la interpreta de ‘Provenza’

Este fin de semana, Anuel AA volvió a enviarle un mensaje a la colombiana en respuesta a la nueva canción de ella, titulada ‘Mi ex tenía razón’.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé”, dijo Anuel AA ante el público como contestación a la letra de la nueva canción de Karol G que expresa: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor”.

Por supuesto, los fanáticos del puertorriqueño se emocionaron con su indirecta a la colombiana, algo que parece estar disfrutando el artista, quien remató afirmando: “Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”, esta última frase avivó más a los presentes, ya que Karol es oriunda de Medellín.

En las redes

Los mensajes de Anuel para Karol G, no solo persisten en sus conciertos, sino también en sus redes sociales.

El pasado viernes publicó un carrusel de fotos con el siguiente texto: “Yo no rompo corazones 💔 yo rompo +0+0 🤤🤤🤤🤤 Por eso no me olvidan 😂😂🤣🤣🤣🥰🥰”.

La publicación fue una sátira evidente ante relaciones anteriores. Muchos consideran que él envía estos mensajes a su ex con el fin de ganar espacio mediático.

“Like si creen que Anuel es un ridículo que no deje ni quiere ver feliz a Karol”, “like si crees que anuel mejor que Feid”, “Karol g quiere tener un hijo con Feid supiste”, “rompe +o+o ya tu aburre con lo mismo, sigue Rompiendo +o+o y ya deja a Karol en paz que ya ella es feliz con su actual pareja, tu por estar Rompiendo ya eres un fracaso”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación de Anuel.