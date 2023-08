Esta es la razón por la que la “Pupuchurra” de ´Betty la fea´ no hará parte de la nueva temporada

Cada vez falta menos para que la nueva temporada de ´Betty la fea´ llegue a las pantallas de televisión. La producción del canal RCN y Prime Video, tiene a toda la comunidad de fanáticos ansiosos por ver qué ha pasado en la vida de Beatriz Pinzón Solano y todo su elenco, pues han pasado varios años desde que la fea más querida de todos los tiempos hizo historia en el mundo de las telenovelas.

Son muchas las notas que han alcanzado vuelo en torno a esta temática, la filtración de imágenes del rodaje, el estado actual de los personajes, la familia que ha conformado el elenco, y existe una interrogante en especial que tiende a repetirse ¿Quiénes harán parte de esta nueva entrega?

Hasta el momento ya existen varios nombres seguros en la palestra, entre esos; Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Marcela Posada, Lorna Cepeda y Luces Velásquez, así como también están otros tantos que ya están totalmente fuera de juego, tal como es el caso de Martha Isabel Bolaños la intérprete de la “pupuchurra”.

Fue la misma actriz quien en medio de una entrevista con el programa ´Lo sé todo´, confesó que se sentía muy emocionada de ver a todo el equipo junto de nuevo, sin embargo, ella no estaría en la entrega.

“Ahora que los veo trabajando juntos, pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego. Comprendo que mi personaje, sin Sofía (integrante del ‘Cuartel de las feas’), no tiene nada que hacer ahí”, afirmó la “pupuchurra” al medio de farándula, donde no solo reveló su ausencia, sino también sopló la de otra actriz, Sofía (Paula Peña) personaje que tampoco estará en el reparto.

Martha Isabel Bolaños aseguró que fue una de las primeras en enterarse del rodaje, pero también explicó que desde el inicio supo que no sería convocada.