CNE desmiente hackeo para el voto telemático en el exterior tras problemas con la página

En la jornada electoral de este 20 de agosto se realizaron varias denuncias sobre problemas en el voto telemático. Incluso varias página informaron de un posible hackeo, información que el CNE desmintió.

“Reiteramos que el sistema de Voto Telemático en el exterior cuenta con varios niveles de seguridad que garantizan su invulnerabilidad. Los intentos de accesos ilegítimos a la plataforma han sido bloqueados, y NO se reportan incidentes”, aseguró la institución.

De acuerdo al CNE hasta las 13:45 de os 119.550 inscritos han ejercido su derecho al voto 36.503. Sin embargo en los comentarios siguen reportando problemas. “No pueden votar, mi mamá está en Italia y se queda hasta el segundo paso”, “No llegó mi código de verificación. Ya llevo más de 20 minutos y ya se acaba el tiempo para votar”, “He tratado todo el día en sufragar usando el voto telemático y no he podido, el código de verificación no lo recibo”, son algunos de los mensajes de los usuarios.

El CNE había informado antes de solicitar el código, se debe tomar en cuenta un intervalo de 10 minutos y en caso de no recibirlo, revisar la bandeja de spam.

La participación en las elecciones generales extraordinarias de Ecuador que se desarrollan este domingo se situó en el 45,41 % hasta las 13:00, similar a la de otros comicios desarrollados anteriormente, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.