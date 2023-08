“Mi propia familia me dijo que no viviría de esto”: El hombre detrás de Luis Miguel en ‘Yo Me Llamo’ abre su corazón

Poco a poco se empiezan a conocer los verdaderos rostros detrás de los imitadores en ‘Yo Me Llamo’ la identidad de Juan Gabriel, Julio Jaramillo y Enrique Bunbury ya ha sido develada en el programa de concursos.

El perfil más reciente en conocerse, ha sido el de Luis Miguel. El joven ecuatoriano, realmente se llama Jorge Iglesias y es fanático del artista mexicano desde que era muy pequeño. Según sus propias palabras, su padre le cantaba canciones del ‘sol de México’, desde que solo era un bebé.

Sin embargo, su trayectoria musical inicio oficialmente a los 9 años de edad junto a su hermano. En un video, el intérprete recordó que en aquella ocasión cantó en una escuelita y que debutó con música nacional, pero su sueño siempre fue cantar o ser como Luis Miguel.

“Mi papá es muy fan de Luis Miguel también. Me cuenta él que cuando era muy pequeño me cargaba en sus brazos y me cantaba Luis Miguel”, contó el imitador a las pantallas de ‘Yo Me Llamo’.

Su paso por el programa de concursos no ha sido fácil, aunque ha logrado mantenerse entre los favoritos del público y el jurado. En la segunda fase del reality que consistía en cantar e imitar los gestos del artista original, mientras un video se reproducía a sus espaldas, Luis Miguel logró destacarse, a pesar no entrar en los pre clasificados.

Luis Miguel asocia los momentos de éxito en su carrera, con todas las veces que lo discriminaron. “Muchas personas me dijeron, de mi propia familia también, que nunca iba a vivir de esto, ha habido momentos que me han cerrado la puerta, entonces es muy frustrante eso”, confesó Jorge Iglesias.

Además, el joven que también se dedica a cantar en restaurantes y eventos privados fuera del programa, también ha sufrido discriminación en su trayectoria musical. “En mi caso hubo mucho rechazo, desprecio por las personas, por el físico, ‘el cholo ese’ y cosas así”, expresó con tristeza.

“Esos comentarios me han dolido mucho, porque no es fácil el que te estén mirando por tu físico mas no por tu talento, me ha dolido mucho”, añadió Jorge.

Pero aún así, el artista no se ha rendido y ahora sigue en la lucha por convertirse en el mejor imitador del país. “Siempre he estado ahí, perseverante, porque yo sabía que algún día alguien me iba a tomar en cuenta”, asegura Iglesias. Además, tiene un motor que lo motiva a seguir adelante, que es su pequeña hija de 2 años de edad.

En la gala 44 de ‘Yo Me Llamo’, Luis Miguel interpretó el tema ‘Suave’. Aunque su presentación no le alcanzó para preclasificarse, el intérprete recibió comentarios positivos por parte del jurado. “Bien lograda la voz, el color, la profundidad, la afinación… estoy extasiada con tu presentación de hoy”, le dijo Pamela Cortés.