La actriz de “Pasión de gavilanes” que estará en la nueva temporada de “Betty, la fea”

El anuncio de la nueva temporada de “Betty, la fea” ha ilusionado a toda una generación y las primeras imágenes del rodaje ya se han filtrado en redes sociales. En el video se ve a varios actores, entre ellos a Zharick León, la colombiana que interpretó a Rosario Montes en “Pasión de gavilanes”.

Zharick León, "Rosario Montes" en Pasión de Pasión de Gavilanes (@zharickleonactriz)

La cuenta de TokiTok @virgensandrisima fue quien compartió imágenes de una de las grabaciones en las que se ve a Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez en las filmaciones de la nueva temporada.

El look de “Betty, la fea”

Varios se sorprendieron al ver la ropa que llevaba “Betty” ya que lucía el vestuario que utilizaba al inicio de la telenovela, antes de su viaje a Cartagena, en donde se realizó una transformación.

El video tiene millones de reproducciones y los usuarios comentan que probablemente no era ‘Beatriz Pinzón Solano’, sino su hija, o que también se podría tratar de un flashback dentro de la nueva temporada.

@virgen_sandrisima Respuesta a @yoshifootgirl No imaginan mi felicidad al encontramelos a todos ❤❤❤✨ ♬ sonido original - Virgen_sandrisima

“Esto se salió de control. No pensé que tantas personas fueran a ver mi video. Ellos están grabando en la 64 con sexta de Chapinero Alto. Yo estaba por allí cerquita trabajando, fui a la tienda y cuando llegué a la tienda me encontré con Betty, Berta, Sandra, Marcela y otros personajes nuevos. Estaba Zharick León, no sé qué papel irá a hacer, pero estaba divina, espectacular toda ella”, contó la usuaria.

[ ‘La jirafa’ de ‘Betty la fea’ sorprende al posar en bikini a sus 52 años y mostrar su esbelta figura ]

Sobre la nueva producción se sabe que estará al aire bajo la plataforma de “Amazon Prime Video” y se estrenará a medidos de 2024. Se trataría de la vida de la hija de Betty y Armando. Una joven de 20 años, quien enfrentaría la dura separación de sus padres. El nuevo escritor de esta producción es Juan Carlos Pérez, un amigo cercano a Gaitán.

“Betty la fea” se emitió originalmente entre 1999 y 2001. El programa fue creado por Fernando Gaitán y producido por RCN Televisión.