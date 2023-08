¿Cuáles son los pantalones con inteligencia artificial que ayudan a caminar a personas con parálisis?

Una mujer en Inglaterra está empezando a caminar de nuevo gracias a una nueva tecnología creada con la ayuda de la inteligencia artificial. Se trata de Julie Lloyd, una ciudadana que fue víctima de un accidente cardiovascular, quien usa unos pantalones tecnológicos para recuperar el movimiento de sus extremidades inferiores. Es de una creación que corre por cuenta de la firma tecnológica Kurage.

Julie una mujer de 63, quien gustaba del deporte, sufrió un accidente en enero de este año. Según medios internacionales esto le provocó una parálisis parcial en un brazo y la pierna izquierda.

Para recuperarse, su rehabilitación ha sido lenta y agotadora. En las últimas semanas ha logrado caminar con un bastón y ya ha dado sus 3 000 primeros pasos.

Por ese motivo, su fisioterapeuta le recomendó que participara en el experimento. NeroSkin son los pantalones con inteligencia artificial, los mismo estimulan su pierna paralizada, por medio de electrodos controlados de forma automática por la nueva tecnología.

Julie Lloyd, en una prueba de los pantalones con inteligencia artificial. Credit: Clínica Morello.

“Se siente como si mi pierna estuviera guiada”, indicó en una entrevista para la BBC. Al principio cuando lo usó, sintió unos hormigueso e su piernas, pero después ya pudo caminar sin la ayuda de su bastón.

“Mi pierna se levantó y me hizo sentir segura al caminar... Es algo que, honestamente, no he sentido en absoluto con toda la fisioterápia que he tenido”, aseguró al medio citado.

Los pantalones de NeuroSkin cuentan con unos zapatos y cables con electrodos sobre los seis grupos musculares principales de cada pierna.

Los electrodos, colocados directamente en la superficie de la piel, envían impulsos eléctricos de baja intensidad que, al estimular los nervios motores, desencadenan contracciones musculares.