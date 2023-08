Carolina Jaume se pronunció ante señalaciones de acoso y amenazas a novia de “Rayo”: “Puse a disposición mis celulares”

A Carolina Jaume la persigue la polémica, la presentadora quien actualmente se encuentra trabajando en superar de a poco un cuadro de depresión que ella misma expuso, ahora es vinculada como la “posible” culpable de ser quien envía mensajes amenazantes y con información comprometedora, a la actual pareja de Arturo Vizcarra, el ´Rayo´.

Fue luego de que Mauricio Altamirano y Esteban Vidán sacaran a relucir el tema durante el programa de ´Agárrate´ que la actriz quien llevaba semanas totalmente al margen de las temáticas de medios, decidió pronunciarse para aclarar lo que se rumora en torno a su nombre.

“Muchas gracias Esteban @estebanvidan Yo hoy hable con la persona que se vio afectada por los mensajes enviados en contra de la integridad de inocentes. Puse a disposición tanto mis celulares y computadora para que esta situación se aclare y no insinúen piensen o especulen que yo haría algo así y ella de forma muy educada acepto. No soy de enviar mensajes ni capturas como antes pero ante una acusación grave y fuera de mi moral o accionar me atrevo a agradecerte y rechazar no solo de palabra si no es acción (entregando mis teléfonos) lo dicho por el Cuy (así no diga mi nombre dio a entender que se trata de mi)”, escribió Carolina Jaume, en el post donde Esteban Vidán asegura que es a Carolina a quien se le acusa, aunque el ´Cuy´ no haya dado nombres.

De acuerdo con los presentadores, la novia del actor quien en algún momento se vio relacionado sentimentalmente con Carolina Jaume, habría estado recibiendo mensajes de cuentas de Instagram falsas, donde le escribían cosas como que ´Rayo´ tenía una enfermedad incurable.

“Me he mantenido al margen por salud mental y respeto a la relación de mi ex pareja de quien no tengo nada en contra”, añadió unas líneas mas abajo la Jaume.