La increíble transformación de Madison Pettis, la “hija” de The Rock en ‘Entrenando a papá’ 16 años después

En el 2007 se estrenó la película Entrenando a papá, protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, quien dio vida a Joe Kingman y Madison Pettis, interpretó a Peyton Kelly.

La película mostraba al jugador de fútbol Joe Kingman, quien tenía una vida acomodada y estaba enfocada en el deporte, cuando recibió la noticia que tenía una hija y tuvo que aprender a equilibrar su carrera con su vida personal y las responsabilidades de la paternidad.

Madison tenía solo 9 años en ese momento e hizo un gran papel como Peyton, robándose el corazón de muchos.

Así luce la “hija” de The Rock en Entrenando a papá 16 años después

Ya han pasado 16 años desde el estreno de la película Entrenando a Papá y Madison Pettis ha cambiado, ya tiene 25 años, y encanta con su estilo y belleza en redes.

Madison Pettis Así luce la "hija" de The Rock en la película Entrenando a papá (@madisonpettis/Instagram)

La joven tiene 4.5 millones de seguidores en Instagram y encanta con sus curvas, abdomen plano, rizos, y su estilo moderno y elegante.

Además, aun se dedica a la actuación y ha participado en películas como American Pie Presents: Girls’ Rules y Él es así, dejando ver que aún sigue con su pasión que es la actuación.

“Wow que bella está esa chica”, “hermosa y muy exitosa”, “ha cambiado bastante pero no ha dejado de ser ella”, “es de las pocas chicas que no se ve operada, se ve natural y hermosa”, “que niña tan linda”, y “wow como creció la hija de The Rock, muy hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Madison también se ha destacado como modelo, y ha participado en campañas de Savage X Fenty, la marca de Rihanna, demostrando que es una joven muy exitosa.

En el 2016 Madison y Dwayne se reunieron y reencontraron y dejaron ver que seguían llevándose muy bien y tienen un gran cariño y respeto por el otro.