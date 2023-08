“Tienes que intentarlo hasta encontrar tu fuerte”: Soy Suco, el gamer ecuatoriano ganador de los “TikTok Awards pro Gaming”

Actualmente, Ecuador tiene grandes representantes que han hecho un gran trabajo en sus plataformas digitales como Edgar Ismael Márquez Reyes, más conocido como SOY SUCO, un gamer ecuatoriano de 24 años que obtuvo un galardón al mejor creador de contenido en los premios Tik Tok Awards Pro del Gaming en México.

El apodo de Soy Suco nace desde niño por su cabellera dorada, siempre los juegos fueron su distracción del mundo exterior, empezó jugando por hobby sin llegar a imaginar que un día le seguirían millones de personas alrededor del mundo en las distintas redes sociales. Actualmente cuenta con más de 18 millones en TikTok y Youtube con más de 9 millones, Facebook con más 2 millones e Instagram con alrededor de 958 mil seguidores.

En una conversación con Metro Ecuador nos contó cómo inició en este mundo y consejos para las personas que buscan crear contenido en redes sociales.

Todo empezó en pandemia, hace ya cuatro años jugaba Free Fire, sin publicarlo, pero luego vio que varias personas lo hacían, así que decidió internarlo por diversión.

“Me di cuenta que un video se hizo viral, luego dije voy a volver a hacerlo, luego hice bromas, interactué con otra persona para hacer algún reto y llegó más gente, llegaron miles de seguidores, luego cientos y después millones, fui aprendiendo a ser un creador de contenido”.

¿Qué diferencia a Soy Suco?

“Mi personalidad, la forma en la que hacía los videos, nadie más la tiene, por eso me ven, aunque no juegue. Yo le pongo el mismo humor y carisma”.

Al inicio, sus videos eran muy básicos, ahora tienen un proceso desde el guión, grabar, hacer la edición y quede perfecto para cada plataforma.

¿Trabaja solo?

“A medida que pasa el tiempo, ves la necesidad de tener un equipo de trabajo para que puedas hacer más contenido y tengas alguien que te apoye. Ahora tengo un editor para videos de YouTube. En TikTok lo sigo haciendo yo porque es complicado, ya que no es el creador y no lo haría como tú, lo que le colocarías como música de fondo, los videos etc”.

¿Cuándo empezó a tener ingresos económicos?

“Inicié en TikTok, pero no paga en Latinoamérica. En YouTube era compicado, luego cumplí con los requerimientos para monetizar, se tardó varios meses. El primer pago que recibí fue de otra aplicación, de Kwai. Luego los pagos de YouTube que fue un largo proceso, todo eso lo aprendí solo”.

¿Cómo lo tomó su familia?

“Al inicio fue difícil. De pronto, les parece que estás perdiendo el tiempo y quieren verte trabajando o estudiando. Yo estudiaba ingeniería en Telecomunicaciones (...) Luego les conté que estaba teniendo una fuente de ingresos, después les dije que me voy a dedicar a las redes y empezaron a tener un poco más de fe”.

¿Sobre el Tik Tok Awards Pro del Gaming?

“Me dijeron que estaba nominado, viajé a Ciudad de México, la gente me trató muy bien, mi mayor público es de México, tenía mucha gente famosa a mi al rededor, streamers, youtubers, había gente que admiraba y apreciaba. Mi categoría, gamer, fue la mas votada y yo la gané”.

Consejos para ser un creador de contenido

“Tres consejos: ser original, contando un estilo propio, ser constante tengas o no resultados rápidos, no darte por vencido ni limitarte a tus ideas. Al principio no mostraba ni mi cara ni mi voz. Usaba una aplicación que hablaba por mí, yo escribía; luego empecé a usar la voz y a mostrarme, después vas a ir fluyendo, a la gente le gusta lo que haces, te motivas por los buenos comentarios y te da ganas de seguir haciendo más y más. Tienes que intentarlo hasta encontrar tu fuerte”.