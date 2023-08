¿Qué característica destaca más de ti? Todo depende de lo primero que veas

Entender un poco más cómo somos o a que se tiende a ser más receptivo se ha hecho cada vez más fácil con el internet, en la actualidad abundan los test con los que basta con descifrar una imagen para saber a donde apunta más nuestra personalidad.

En esta ocasión, nos unimos a la tendencia de las redes y traemos una, o varias figuras, depende de tu perspectiva, donde cada impresión simboliza un rasgo distinto, por lo que te invitamos a estudiar cuál te representa más a ti.

La primera pregunta y quizá la más cliché, es ¿Qué es lo primero que ves en la imagen?

A continuación, te dejamos una ilustración un tanto antigua, pero que esconde más de una figura, sin embargo, lo importante, es que la primera imagen que tu cerebro pueda captar apenas hagas contacto, será la que te mencione si eres alguien leal, curioso o posees otra característica sobresaliente. Intenta concentrarte en una y descubre cuál te describe.

Test de personalidad

Aquí lo que viste primero

LA GIOCONDA: Si es lo primero que viste, quiere decir que eres una persona curiosa, a la que le gustan las aventuras y enfrentar nuevos retos. No te gusta quedarte en tu zona de confort y siempre buscas poner a prueba tus capacidades.

PERRO: Te caracterizas por ser una persona muy leal, que tiende a proteger a las personas que te rodean e importan. Darías hasta lo que no tienes por cuidar a tus seres queridos y no soportas que la gente inocente sufra de injusticias. Detestas la hipocresía y te alejas de toda persona que te trate mal.

ROSTROS: Eres una persona a la que no se le pasa por alto ningún detalle, pues eres bastante meticuloso. Te caracterizas por ser perfeccionista y por no soportar perder. Te gusta ser el mejor en todo lo que haces, si no lo logras te frustras y deprimes. Tus objetivos en la vida están claros y harías de todo por conseguirlos.

GATO: Sobresalen entre los demás por ser alguien con la mente bastante abierta. Respetas la opinión y punto de vista de las personas a pesar de que no los compartas. No te gusta que te limiten y te alejas de los lugares en donde sientes que no puedes crecer ni desarrollarte. Crees fielmente que todos podemos cambiar y mejorar como personas.