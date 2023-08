¡Ya hay capitán marciano! Mar Rendón hizo oficial su noviazgo y presentó a quien le habría robado su corazón

“Es oficial”, la química que muchos marcianos ya evidenciaban, fue confirmada, Mar Rendón realizó un reciente live en compañía de Óscar, un joven musico contemporáneo a su edad, a quien la cantante presentó a toda su red de seguidores como su novio.

Fue en medio de risas y muchas bromas que la intérprete de ´Te arde´ develó este nuevo vínculo que de acuerdo a lo que explicó, lleva poco tiempo de haber iniciado, sin embargo, ya más de uno de sus fanáticos lo sospechaba, pues tal parece que Óscar habría acompañado en más de una ocasión a Mar a algunas de sus presentaciones, por lo que las miradas y el gusto ya los había dejado en evidencia para vista de muchos.

“Ya al fin, al fin ya no soy el fan, ya no me van a negar”, dijo entre risas el novio de Mar, luego de que esta dijera algunos segundos antes “es oficial”. Aunque no fueron mucho los detalles que dieron a conocer, Mar aseguró que llevaban alrededor de una semana de haberse dado el nombre de novios, pues ya tendrían algún tiempo conociéndose.

Hace tan solo algunas semanas atrás, la artista había hablado en el podcast con Michela Pincay de como sería el hombre perfecto para conquistar su corazón, el cual dijo explicó debía tener dos requisitos puntuales “ser amoroso y buena persona”, y tal parece que Óscar los reunió.

Trayectoria de Mar Rendón

La cantante de ´Déjame ir´ se ha ganado una profunda admiración por Ecuador entero y también ha logrado penetrar en el público y artistas de calibre internacional, Bon Jovi, la banda estadounidense de rock, quedó fascinado con la cantante guayaquileña, Mar Rendón, interpretó una de sus canciones, Livin’ on a prayer, una canción que había subido a su cuenta de TikTok e Instagram y que tras ser vista por Bon Jovi, este la compartió en su cuenta personal, para dejar de manifiesto su gusto.