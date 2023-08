Clara Chía queda expuesta y se revela su mayor misterio: video filtra cómo se escucha su voz

Clara Chía dejó el anonimato por completo en el 2022, precisamente cuando Jordi Martin compartió las fotografías en las que revelaba su identidad. La joven de 24 años de edad quedó expuesta ante el mundo, pues su relación con Gerard Piqué era muy evidente y no se podía ocultar.

Pese a que la catalana intentó llevar su vida como antes, las cámaras y paparazzi no la dejaron, pues comenzaron a seguirla y a acecharla para dar su opinión sobre las diferentes polémicas que existen en las redes sociales y en la prensa internacional. Sin embargo, la española guardó silencio total, evitando dar declaraciones.

Para muchas usuarios y fanáticos en las redes sociales, la joven relacionista pública era todo un misterio, pues solamente se le veía caminar acompañada de Gerard Piqué por las calles de Barcelona. Poco se sabía de la vida de la española, al punto de que no se le conocía la voz y el estilo de hablar.

No obstante, recientemente, Europa Press se encargó de captar un particular detalle de una aparición que hizo la española en el aeropuerto de Barcelona junto a Gerard Piqué, cuando se dirigían a un destino fuera de la ciudad. La periodista se acercó a la pareja para dialogar con ellos, pero no tuvo éxito.

Gerard y Clara a punto de tomar un vuelo en el Aeropuerto de Barcelona. Pudimos escuchar un poquitito la voz suavecita de Clara ✈🧳💕😍 pic.twitter.com/DYHWaQtcgl — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) August 10, 2023

Adicional a eso, mientras la mujer lanzaba varias preguntas sobre Shakira y los supuestos problemas que tenía con el empresario, se logró escuchar el termino con el que se refiere el catalán a su nueva novia. Además, el video también permitió escuchar un poco de la voz de Clara Chía, quien hizo un comentario cuando iban a ingresar a un puesto de control del lugar.

“Amor”, dijo el catalán, a lo que la joven respondió entre dientes: “Esa no va aquí”.

El tono de voz de Clara Chía se asemeja a la juventud que tiene, a su elegancia a la hora de vestir y con una base muy estilizada.