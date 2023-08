“Estoy sola”: Marián Sabaté rompe en llanto en pleno en vivo de Ecuavisa

Marián Sabaté estuvo en un segmento del matinal de En Contacto en el que abrió su corazón y rompió en llanto al confesar que le cuesta estar sola. Su hijo, Alejandro Kenig, ingresó al programa BLN por lo que tuvo que irse a vivir a Quito.

“Cuando Alejandrito se fue ayer a vivir a Quito y Barbarita no vive conmigo tuve que poner el velador en la puerta porque tenía miedo de volver a estar sola”, dijo entre lágrimas.

También mencionó que hace aproximadamente un mes ha pasado por una etapa complicada en su vida. “Viviéndola por problemas de pareja, pero se unen el no tener a mis hijos, a mi familia, estoy sola”, dijo mientras intentaba contener el llanto.

Hablando sobre el tema de sus pareja, reveló que le gusta un prototipo de relación problemática. “Yo sé absolutamente que soy una persona superdependiente, no sirvo para estar sola (...) Sabes que ahí no es y ahí vas, vuelves y buscas el mismo tipo de hombre. Entonces, se hace tóxico, porque a pesar de que tú sabes que no es bueno, tú quieres estar ahí (...) A la larga yo no sirvo para estar sola”, confesó sobre la dependencia emocional que siente.

Este espacio de Ecuavisa fue conducido por Gabriela Díaz con la guía de Andrés Carrera, que tiene un diplomado en Familia para hablar del tema “Cómo salir de una relación tóxica”.

Después de las confesiones, Dora West le abrazó en señal de apoyo y que no está sola.