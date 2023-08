Disney impulsará tecnología IA para reducir costos de producciones

The Walt Disney Company es uno de los conglomerados más grandes de todo el mundo, que por años ha logrado adquirir distintos estudios y derechos para construir todo un imperio. Y en plena época de la inteligencia artificial, era esperarse que le sacaran provecho.

Entre esta ola, de hecho, surgieron las huelgas tanto del Sindicato de Guionistas como la de los actores, y es que el uso de la IA para hacer recortes, remover trabajos y así ahorrarse millones en costos parece inminente.

Ahora, nueva información de Reuters sostiene que la empresa del ratón ya autorizó un grupo de investigación y estudios de IA con el objetivo directo de facilitar costos de producción.

De acuerdo con Reuters, los ejecutivos han aprobado la formación de un grupo que estudie la IA y sus posibles alcances en el mundo del entretenimiento. Junto con esto, esta fuerza de trabajo también deberá crear aplicaciones que utilicen inteligencia artificial, y formar asociaciones con otras empresas que compartan los mismos intereses.

Disney estaría buscando contratar a expertos en IA

Reuters expone como evidencia la revelación hecha hace algunos días por parte de The Hollywood Reporter, misma que afirma los puestos de trabajo ofrecidos por Disney desde hace algunas semanas: “Buscando a alguien con la ambición de superar los límites de lo que las herramientas de IA pueden crear y comprender la diferencia entre la voz de los datos y la voz de un diseñador, escritor o artista”.

Los salarios de estas vacantes estarían superando los cientos de miles de dólares, lo que deja en evidencia que Disney está dispuesto a invertir en el progreso y utilización de la IA. Aunque la empresa se negó a ofrecer comentarios sobre el tema a Reuters, una fuente anónima dentro de la compañía ofreció un breve comunicado sobre los intereses de los mandos:

“Este partidario ve a la IA como una herramienta para ayudar a controlar los costos altísimos de la producción de películas y televisión, que pueden aumentar a US $300 millones para un estreno de una película importante como Indiana Jones and the Dial of Destiny o The Little Mermaid. Dichos presupuestos requieren retornos de taquilla igualmente masivos simplemente para alcanzar el punto de equilibrio. Los ahorros de costos se realizarían con el tiempo”.