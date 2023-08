¿De verdad terminaron Jim Velásquez y la actriz Alina Lozano? Su ex cumplió su promesa de buscarla, esto fue lo que pasó

Una historia que parece como sacada de un guión de telenovela, drama, amor, “traición” y esperanza. Hace tan solo unos días atrás, la actriz colombiana Alina Lozano, se dejó ver más que afectada, a través de sus redes sociales, tras anunciar el rompimiento con su novio, Jim Velásquez, a quien le lleva 30 años de diferencia.

El noviazgo que se pintaba como infranqueable frente a críticas y demás obstáculos, pareció venirse abajo, luego que la intérprete de ´Doña Leonor´ en ´Hasta que la plata nos separe´, apareciera entre lágrimas, contando que todo había acabado, sin embargo, luego de esto, el joven, ex pareja de la también escritora, realizó un live, donde aseguró que iría en su búsqueda para pedir una segunda oportunidad.

“Voy a buscar al amor de mi vida y haré todo lo posible por recuperarla (...). No la voy a dejar ir. Siento que ya hemos luchado un montón por nuestra relación y hemos superado un montón de estigmas para darnos por vencidos ahorita”, dijo el creador de contenido.

Seguido a estas palabras, se pudo verificar que el joven cumplió su promesa, pues Alina Lozano y Jim Velásquez aparecieron juntos de nuevo en redes, en una primera filmación, oficializaron la ruptura, en la segunda, hicieron una especie de “broma”, donde el influencer pasa detrás de ella, sin camiseta y con la cama hecha un nido.

“¡Sí, se acabó! Nuestra relación no va más 💔”, es el copy del primer post, donde dicen: “Hacemos este video para confirmarles a ustedes, que efectivamente la relación se acabó, que ya no somos pareja, me imagino que ustedes ya lo han visto porque todos los medios de comunicación lo sacaron, pues queríamos darle la cara y contarles”, sin embargo, segundos después aseguran que tendrán una “noche de acción”

Unas imágenes que sin duda ponen en tela de juicio el si la pareja continúa junta.