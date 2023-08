Blue Beetle, la película que potencia a un latino como un gran superhéroe

Un miembro de la Liga de Justicia, en los Cómics, da el salto a la pantalla grande el próximo 17 de agosto. Blue Beetle, quien tendrá como personaje principal a un actor de raíces ecuatorianas, marcará el primer largometraje del reinicio del Universo Extendido de DC a cargo de James Gunn.

Xolo Maridueña el encargado de interpretar al escarabajo, tiene el objetivo de seguir dentro de esta industria de los superhéroes por lo menos una década más. Además, su director Ángel Manuel Soto, quiere impulsar una trilogía de este personaje que ha comenzado a tener una diversidad de críticas.

Una campaña se ha comenzado a generar en redes sociales, la cual invita a visualizar en la sala de cine el largometraje que narra los comienzos de este superhéroe que tendrá que enfrentar grandes retos en su vida de adolescente.

Raíces ecuatorianas presentes en el mundo de DC

En una entrevista para Entertainment Weekly, al actor y estrella de Cobra Kai declaró sentirse muy feliz al poder interpretar a Blue Beetle.

“Fue una experiencia catártica leer el guión porque me di cuenta de que toda mi educación... quiero decir, cada cena familiar que se ponía en la mesa, no la llamaba comida mexicana, ¿verdad? Simplemente la llamaba cena. Solo lo llamaba comida. Y tenía la misma sensación hogareña. La familia se sentía natural, a pesar de que no era mi propia familia”.

Xolo Maridueña, de 21 años, nació en Los Ángeles, California. Su padre, el productor musical Omar G. Ramírez, es estadounidense, de origen cubano-ecuatoriano. Su madre Carmelita Ramírez Sánchez es una locutora de radio mexicana.

Los latinos ya no son los antagonistas

El actor mexicano Jorge Damián Alcázar indicó que esta cinta es una fusión única entre ciencia ficción y valores tradicionales latinos, en la que explora los mundos de la familia mexicana de una forma apasionante y sorprendente.

“Ya dejamos, qué bueno, de ser solamente los malosos o los del servicio, que no tiene nada de ominoso. Nos hemos convertido en superhéroes. Para eso también sirve el cine: para reflexionar y soñar”, dice el actor

De qué tratará la cinta

Para el director, esta primera cinta sirve para conocer a Jaime (protagonista interpretado por Xolo Maridueña) mientras que en futuras entregas podremos conocer más sobre el escarabajo.

Destaca que escarabajo que se incorpora al personaje principal es un intruso que desata un “infierno” en la vida normal de una familia. “Está más en juego lo personal y preocupa más”, en el consumidor de la cinta.

El Escarabajo Azul es el nombre de tres superhéroes ficticios que aparecen en la casa de cómics DC. El largometraje se enfocará en la tercera versión la cual desemboca en la unión de Jaime Reyes en los Jóvenes Titanes. Se estima que la cinta tendrá un guiño a Gothan City.