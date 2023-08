¡Imposible no recordarla! Así luce la maestra Miel de ‘Matilda’ a sus 57 años

´Matilda´ la niña que conquistó el corazón del mundo entero en los años 90 ¿Quién no ha escuchado hablar de ella? Aunque ya hayan pasado cerca de tres décadas desde su estreno, Matilda es un largometraje que sin duda alguna es y será por muchos años más, un tipo de clásico que no importa cuantas veces haya sido visto, las mismas nunca serán suficientes.

La pequeña niña con poderes desconocidos que se enfrenta a una abusiva y malhumorada directora de colegio, junto con una familia que le presta poca o nada de atención, es un icono del cine, por lo que muchos fanáticos siguen al pendiente de su historia y también la de sus personajes, por lo que en esta ocasión, traemos una actualización de una de las actrices más dulces del elenco, la señorita “Miel”.

Embeth Davidtz, ese es el nombre real de quien encarnó en la pantalla a la profesora más tierna y abnegada cuando ya cruzaba los 31 años. La señoria “Miel” fue uno de los personajes que más marcó la película, pues era la aleada número uno de “Matilda” y quien terminó por acogerla para cuidar de ella.

¿Qué ha pasado con la señorita ¨Miel¨?

Actualmente, Embeth Davidtz tiene 57 años, es madre de dos hijos, y ha participado en una gran cantidad de producciones tal como; ´Falsa influencer´, ´El hombre bicentenario´, ´Crimen perfecto´, entre otras, siendo una de las más recientes, ‘The Amazing Spider-Man 2′ -en esta producción protagonizó a ‘Mary Parker’, la madre de ‘Peter Parker’-.

La estrella de Hollywood ha vivido en muchas pieles durante su trayectoria laboral, sumado a esto, la señorita “Miel” es una gloriosa sobreviviente de la lucha contra el cáncer de seno, fue diagnosticada en el año 2013, y luego de ello, se sometió a una doble mastectomía.

“Hubo momentos en que estaba enferma y me miraba en un espejo y no sabía a quién miraba. No tenía nada que ver con la industria. Tenía que ver con la pura identidad existencial. Yo no era mi yo joven. Yo era como una anciana marchita, demacrada y calva, y eso daba miedo. Luego, después de la cirugía, me sentí completamente desarmada. Pero luego mi yo volvió”, relató para el medio Vulture.