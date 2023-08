Actriz colombiana anuncia entre lágrimas el fin de su compromiso con su pareja 30 años menor

Hace pocos meses, la actriz colombiana Alina Lozano y Jim Velásquez que tienen 30 años de diferencia anunciaban muy felices su boda. Sin embargo, hace pocos días, solo apareció Alina envuelta en llanto anunciado el fin de su amorío y expuso sus razones.

La pareja fue blanco de las críticas por los 30 años de diferencia que se llevaban, sin embargo, ellos siempre se mostraban muy enamorados y no les importaba los comentarios.

En un video de Facebook y muy afectada la actriz de “El Señor de los Cielos” compartía entre lágrimas que siempre ocupará un lugar en su corazón ese amor tan grande que sintió por Jim. “Estoy superafectada, hoy que llegué a la casa se viene toda la andanada de sentimientos. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, amigos”, dijo.

Ambos lloraron en el Live

Alina confesó que fue ella quien se fue de la relación y también la causa que la hizo romper lo que tenían.

“Se nos salió de las manos esto... En mi caso, el amor ya no es para sufrir y en este momento yo ya estoy empezando a sufrir. Yo no quiero eso y yo paro en el momento en que no es sano”, explicó.

En medio de este directo, la actriz se conectó con Jim para dar a sus fans la noticia y ahí fue que Alina contó que su ya expareja había ido a un desfile con una chica sin avisarla, haciendo un contenido para redes que no venía a cuento.

“¿Por qué no me lo dijiste? No para pedirme permiso Jim, simplemente me hubieras tenido en cuenta en tus decisiones... Me aburrí, me aburrí de esto”, prosiguió.

El en vivo de 26 minutos en Facebook, acabó con ambos llorando desconsoladamente y poniendo punto y final a este amor.

Los novios inicialmente tenían planeado contraer nupcias el 3 de septiembre, pero por motivos personales decidieron aplazarla un mes más, hasta octubre y la conclusión de la espera para sus seguidores es que parece que todos estos planes se cayeron.