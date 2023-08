“Victimismo crónico”: Estas fueron las indirectas de Allan Zenck, tras exposición de depresión de Carolina Jaume

Una separación que por más años que pasen, sigue teniendo diferencias. La presentadora Carolina Jaume, fue centro de atención la tarde de este sábado 5 de agosto, tras exponer por medio de su cuenta de Instagram, un duro mensaje de lo que estaría atravesando a nivel personal y emotivo, dejando ver entre líneas lo que parece ser un duro cuadro depresivo.

Luego de un extenso comunicado en el que la actriz dijo haber perdido las expectativas de vida y de alegría, e incluso de la visión de panoramas fututos, su ex esposo, Allan Zenck no tardó en pronunciarse por su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de imágenes que definían y hacían referencia al “victimismo crónico”.

Historias de Instagram de Allan Zenck

Historias de Instagram de Allan Zenck

Historias de Instagram de Allan Zenck

“El circo continuará mientras haya quien le aplauda a los payasos”, fue la imagen con que cerró el empresario el carrusel de fotos con escritos que definían términos como la manipulación emocional, entre muchas otras cosas. Allan Zenck y Carolina Jaume se separaron en malos términos, en medio de demandas y discusiones que todavía le siguen pasando cuentas.

Los ex esposos se han mantenido en una ardua batalla legal, en especial por la custodia del hijo que mantienen en común, Alonso. Sin embargo, hace algún tiempo ambos se habían mantenido al margen de los juzgados, pero basta con que uno se pronuncie sobre algo para que el otro lance sus dardos.

Aquí parte del comunicado de Carolina Jaume

“Siempre me considere una mujer exitosa, porque en el pasado “acumule logros que me hacían sentir valiosa e importante”. Nadie sospecha lo que es sonreír sin ganas, comer sin hambre, perder el gusto por las cosas que antes te apasionaban. La mayoría de mis días me levanto preguntándome: Para qué? Siento por dentro un escalofrío que me hiela el alma. No me siento yo mismo. Estoy contenta y de repente lloro”.

¿Por qué no soy feliz? Todo el mundo me ve feliz, pero no me siento persona. Necesito ser. Necesito sentir. No tengo a nadie más que que a mis dos hijos y mi madre, que son lo único que me sostiene. No le veo sentido a nada. Todo es negro. Todo se hace negro. Mi vida pasa delante de mis ojos. Mis amigos, mis familiares, mi amor verdadero, mi trabajo, mi infancia, mis sueños cumplidos, mis viajes por el mundo, mis raíces. Todo mi ser. De repente la tenue luz se apaga. Todo se acaba”, agregó unas líneas más abajo.