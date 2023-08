¿La soltería está de moda? Kun Agüero también terminó su relación después de cuatro años

Parece que el bichito de la soltería ha comenzado a hacer efecto en este 2023. Son múltiples las parejas de famosos que han comenzado a anunciar sus rupturas, y parte de este conjunto forma parte ahora Sergio “Kun” Agüero.

En un diálogo para el medio Primicias Ya, el exjugador del FC Barcelona confirmó su separación de Sofía Calzetti tras cuatro años juntos. Las declaraciones del delantero albiceleste llega después de semanas de constantes rumores.

Un tuit escrito por el streamer desató las especulaciones sobre el futuro. Fui ahí, ante las interrogaciones de boda, que Kun acotó que “está más solo que nunca”.

“Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa”, indicó a PrimiciasYa, dejando abiertas las puertas para una posible reconciliación más adelante.

¿Problemas en el paraíso?

La relación nació en una pasada fiesta que se llevó a acabo en una discoteca en Buenos Aires. El sentido del humor fue lo que les permitió conectar en esa velada donde coincidieron por un amigo en común.

No obstante, pese a su conexión la familia de Sofía no estuvo de acuerdo de este vínculo. “Mi padre me sentó en un sillón y me dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando”.

Debido a la postura de su progenitor, fue en 2019 cuando ella tuvo que enfrentarse a un desplante por el hecho de planear un viaje a Manchester para visitar al Kun cuando jugaba en el City.

Agüero y Calzetti cumplen años el mismo día, el 2 de junio, aunque el futbolista es nueve años mayor. Desde el momento en el que se conocieron, jamás se han separado hasta el día de hoy. En redes sociales se ha especualdo que ambos podrían regresar en el futuro.