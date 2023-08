Descubre que tan agradable eres con este test de personalidad

Los usuarios de internet encontraron en los test de personalidad una gran alternativa para entretenerse y, además, conocerse a sí mismo y muchos otros aspectos del entorno que los rodea. A continuación, te presentaremos un nuevo desafío donde sabrás que tan agradable eres con las otras personas.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. En la imagen habrá dos elementos, uno de ellos es la silueta de una mujer y otro la silueta de una flor o especie de planta. Lo que primero llame tu atención, esa será tu respuesta.

Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica, pero con probar no pierdes tiempo.

Resultados del test de personalidad

Si lo lo que llama tu atención es una planta

Si esta es tu respuesta, te destacas por ser alguien que no le teme al ridículo. Sabes perfectamente cómo sobresalir entre la multitud. Eres creativo y coherente en tu accionar. Te caracterizas por ser muy agradable, extrovertido y sociable. Amas hacer amigos nuevos y siempre tienes temas de conversación. Vives tu vida como si no existiera un mañana y huyes de los sitios en los que sientes que no puedes crecer.

Si llama tu atención la silueta de un rostro de mujer

En este caso, eres una persona celosa. Creas en tu cabeza historias que rara vez pasan en la vida real y eso te juega muy malas pasadas. No soportas sentirte rechazado. Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser hallada en algún lugar del mundo. Eres muy fiel y leal. Sobresales por ser alguien honrado. Siempre cumples con tu palabra y nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional.