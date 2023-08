Eduardo Andrade estalló en plena transmisión en vivo del reality ´BLN´: “Se ubican, esto no es una plaza”

Un Eduardo Andrade nunca antes visto, las imágenes donde se puede ver explotando de ira al reconocido presentador ecuatoriano, se han apoderado por completo de las redes sociales. Fue durante un episodio del conocido reality ´BLN´ que el comunicador terminó estallando.

Los televidentes e internautas están un tanto atónitos con este sorpresivo detonante, puesto que esta sería la primera vez, que Eduardo Andrade se deja ver tan exaltado. Tal como se puede apreciar en las grabaciones que han sido expuestas del acalorado momento, el también cantante habría intentado hacer las veces de mediador frente a una discusión que se presentó entre dos de los participantes de la competencia de exigencias físicas, shows artísticos y retos, sin embargo, el cruce de palabras fue empeorando y Andrade lo detuvo de inmediato con su imponente carácter.

“Se comportan. Se ubican por favor chicos, esto no es una plaza., ok, respeto. Aquí se aprendió a comunicar uno con otro, esto no es un griterío, si a usted no le enseñaron a respetar en su casa pues yo le voy a enseñar aquí”, esas son las palabras con que Eduardo Andrade, hace que el programa retome su cause y con las que apacigua a los participantes del reality de Gamavisión.

En una segunda grabación que también se dio a conocer, se ve el contexto en el que surgió inicialmente la disputa, siendo Kevin y Joyner los que dieron paso al intercambio de palabras que solo escaló en molestia, trayendo como consecuencia la ira del presentador.

Hasta lo que va de programa, ´BLN´ ya ha tenido sus varios capítulos un tanto virales, pues hay que recordar que los miembros del reality son grabados 24/7 por 60 cámaras, de las cuales todas están en las instalaciones del domicilio del que hacen parte.

De estos realities han salido varios de los personajes que están en las pantallas de los principales programas de la televisión ecuatoriana como Michela Pincay, Denisse Angulo y la misma Karin Barreiro. ¿Quién será el nuevo rostro?