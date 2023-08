Si confías realmente en tus amigos lo sabrás con este test de personalidad

Los test de personalidad se crearon no solo para definir habilidades o características que tengas, también es posible saber si confías o no en alguien. En el que te presentaremos a continuación, podrás descubrir cuál es tu grado de confianza con las aquellas personas que llamas “amigos”.

Todo lo que necesitas hacer es mirar la imagen en este artículo y luego tomar nota de aquello que se apoderó por completo de tu atención. Luego de eso, lee los resultados y conoce el significado. Solo necesitas unos cuántos segundos para obtener la respuesta.

[ Dime qué es lo primero que ves y te diré que clase de personalidad tienes: Quedarás sorprendido ]

Es importante que recuerdes que esta prueba no cuenta con ningún tipo de validez científica comprobada.

imagen del test de personalidad

Resultados del test de personalidad

Si primero viste el pájaro con aureola

Si está es tu respuesta, tus amigos son absolutamente dignos de confianza. Eso es porque te dedicas a pasar el rato con personas que tienen altos estándares morales. Puede que no tengas cientos y cientos de amigos, pero los pocos que tienes sabes en los que puedes confiar completamente. Otras personas pueden pensar que eres un solitario, pero ese no es el caso, solo esperas mucho de las personas que te rodean.

Si primero viste la serpiente sangrante

Si tu respuesta es la serpiente sangrando, no puedes confiar completamente en tus amigos. Es posible que tenga uno o dos a los que pueda recurrir de manera confiable cuando se sienta vulnerable, pero el problema es que no siempre sabes quiénes son.

[ Descubre si eres una persona creativa con este test visual ]

Si primero viste las manos fantasmales

Si lo primero que viste fueron las manos fantasmales, la mayoría de tus amigos son personas de confianza, pero hay una persona en particular sobre la que tienes dudas, y tienes razón al sospechar. Es posible que a esta persona le gustes, pero no te respeta y definitivamente no se le puede confiar ningún secreto que puedas tener a mano.