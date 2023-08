Preocupación mundial ¿Qué pasó con Ozuna? Aquí el alarmante mensaje que el cantante dejó en su Instagram

Primero fue Alejandro Sanz y ahora es Ozuna, el cantante puertorriqueño que figura como uno de los máximos exponentes del género urbano en la actualidad, ha desatado una ola de preocupación y de interrogantes entre sus seguidores y los medios de comunicación, puesto que recientemente publicó una historia de Instagram, que dejó entre líneas la idea de que podría estar atravesando por un preocupante cuadro de salud.

“Estoy bien jodido, pero pronto me recupero. Nunca me había enfermado así. Wow, mucha oración, por favor”, es el texto que colgó el intérprete de ´Se preparó´ en una de sus historias de Instagram, y donde ahora no guarda ningún posteo. Juan Carlos Ozuna Rosado, como es el nombre de pila del cantante, no rindió mayor detalle de lo que estaría viviendo, solo se limitó a pedir oración por él.

Aunque hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de “el negrito de los ojos claros” como también es conocido, algunos medios internacionales como el portal español ´N Digital´, reseñan que el cantante habría ingresado durante las últimas horas, con un preocupante estado físico a un hospital de San Juan, pues aparentemente esto habría sido detonado por factores como el estrés y el cansancio.

Según recoge el portal ´Semana´ citando al medio europeo, el representante de Ozuna habría informado que el mismo ya se encuentra en su casa, al lado de su circulo más cercano. “Afortunadamente, se encuentra estable en su hogar. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño para Ozuna”, dijo.

Ozuna posee una carrera más que establecida y en la que ha cosechado una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo, un lazo que más allá del trabajo ha hecho que sus más de 23 millones de seguidores, se volcaran en preocupación para saber que sucede con la voz que acompañó a Shakira en ´Monotonía´.