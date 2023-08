OceanGate: Empresa responsable por el submarino que implosionó quiere llevar una aldea a Venus

Guillermo Söhnlein, argentino cofundador de OceanGate, dio a conocer el siguiente proyecto intrépido de la empresa. Humans2Venus es el nombre de esta iniciativa que pretende llevarse a cabo hacia el 2050.

En una entrevista para el medio Bussines Insider, Söhnlein declaró “la humanidad necesita seguir superando los límites de la innovación. Olvídense del OceanGate, olvídense del Titán, olvídense de Stockton; la humanidad podría estar al borde de un gran avance y no aprovecharlo porque nosotros como especie vamos a ser detenidos y empujados devuelta al status quo”.

El objetivo de la misma es trasladar 1000 personas hacia el planeta gemelo de la Tierra. Sin embargo, a pesar de su similitud en tamaño y densidad, Venus puede alcanzar temperaturas de 475 ºC cuando en la Tierra se alcanzan alrededor de 80.8 ºC en puntos específicos como el desierto de Lut en Irán y el desierto de Sonora, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México.

Según investigaciones recientes, el argentino afirma que existe una franja en la atmósfera de Venus donde existen condiciones de temperatura y presión parecidas a las de la Tierra. Lo más factible, considerando la capacidad tecnológica actual del ser humano, sería establecer una colonia flotante en ese espacio, en otras palabras, ubicarse en su órbita con un estación a unos 48 km de la superficie.

OceanGate fuera de servicio

A raíz del problema que la empresa tuvo por la implosión de submarino “Titán” perdió credibilidad a nivel global. Esto es visible en su página web donde figura el mensaje “OceanGate Expeditions has suspended all exploration and commercial operations” que traducido señala que todas sus actividades comerciales y de exploración se suspendieron.

Pese a ello, el empresario busca continuar en el mundo de la innovación tecnológica con esta nueva propuesta para llevar a la humanidad a otro planeta.