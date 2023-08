Juanita Burbano se convirtió en la sexta eliminada de ‘Yo Me Llamo’: El movimiento de cadera no fue suficiente

Una sexta gala de eliminación se llevó a cabo en ‘Yo Me Llamo’ y, Juanita Burbano terminó siendo la participante eliminada. Aunque la decisión no le agradó a los seguidores del programa en las redes sociales, el jurado consideró que los cambios que realizó la artista no fueron suficientes para mantenerse en competencia.

‘Cuando florezca el amor’, fue el tema que interpretó Juanita en el escenario del reality de imitación. Previamente a la gala de eliminación, los jueces le habían pedido a Juanita trabajar más en los movimiento de cadera que realiza la artista original. Además, sugirieron mejorar la respiración y así poder controlar la afinación.

La participante escuchó con atención las recomendaciones de los jueces y tuvo, prácticamente, una semana trabajando en su presentación. Cuando llegó su turno de subir al escenario en la gala 35 de la sexta temporada del reality, Juanita mostró más seguridad, más movimientos, mejor desplazamiento de cadera y un mejor control de su voz.

Sin embargo, todo esto no fue suficiente para superar a sus contrincantes de la noche: David Bisbal, Joy, Víctor Manuella, Emmanuel y Danna Paola. De esta forma, Juanita Burbano, quién realmente se llama Escarley Escobar, se convirtió en la sexta eliminada de la competencia.

La decisión del jurado no fue bien recibida por los usuarios de redes sociales que siguen noche tras noche el programa. Muchos aseguran que Pamela Cortes, Érika Vélez y Axel, tienen favoritismo y no evalúan de forma parcial a todos los imitadores.

“Oigan por qué eliminan nuestra música nacional por lo menos tienen tonos bastante parecidos, hay otros que desafinan un montón y yo me doy cuenta sin ser profesional, sin embargo se que por rating van a dejarlos un largo tiempo”, Es lo que se lee en Instagram, este es uno de los tantos mensajes que han dejado usuarios en Instagram.