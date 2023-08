Perfumes alta gama que usan las famosas de 40 a 50 años: uno es el favorito de Jennifer Aniston

Si hay un as bajo la manga que no le falta a las famosas de 40 a 50 años son sus perfumes alta gama favoritos, con los cuales deleitan en cada una de sus presentaciones.

Porque sí, el buen aroma es parte indispensable del look, ya que es capaz de transmitir elegancia y feminidad, así como nos hace sentir seguras de nosotras mismas para encarar el día a día.

¿Cuáles son los perfumes alta gama que usan las famosas de 40 a 50 años?

Room Service de Vilhelm Parfumerie

Si Victoria Beckham con toda la clase que desborda opta por este, una buena razón tendrá. Los expertos lo definen como un aroma fusión de pétalos de violeta, orquídea rosa y bambú verde. El néctar de mandarina fresca le aporta mucha ligereza para el día a día, sobre una base de madera de sándalo infusionada.

Wild Bluebell de Jo Malone

Por otro lado, esta fragancia es llevada por Meghan Markle, incluso desde sus tiempos en la realeza británica. Pertenece a la familia olfativa floral verde y se distingue por su olor de gota del rocío, hojas verdes y clavo de olor. También es perceptible un rico melocotón, almizcle y notas atalcadas, que lo vuelven bastante versátil para todas las edades.

Anaïs Anaïs de Cacharel

Entre los perfumes alta gama que usan las famosas de 40 a 50 años no podemos ignorar el predilecto de Jennifer Aniston dese 2014, año en que se lanzó al mercado. Es especial por su rico aroma a jacinto y madreselva, en combinación con la azucena, lirio de los valles, jazmín, ylang-ylang y langrosa, con un poco de almizcle y vetiver.

Black Opium de Yves Saint Laurent

Gisele Caroline Bündchen recomienda este con ojos cerrados porque es intenso y seductor. Dura muchas horas encima y sus notas combinan almendras, vainilla y pachulí, perfecto para derrochar sensualidad.

Carolina Herrera For Women

Por último, Angelina Jolie es adicta a esta fragancia de Carolina Herrera que “la he llevado desde siempre. Me gusta porque no es picante o floral. Es agradable”, dijo en una entrevista tiempo atrás.