Giancarlo Esposito, el villano que nunca falla y que terminas amándolo

Es sumamente complicado conseguir un villano que te generé tanto odio como amor por el rol que cumple, pero si quieres irte por lo seguro lo importante es tener al actor italiano/estadounidense Giancarlo Esposito. Para los amantes del séptimo arte, el actor de 65 años se caracteriza por ser el antagonista que no decepciona y este 4, 5 y 6 de agosto estará presente en Guayaquil para la Comic Con 2023.

A pesar que su carrera dentro de la actuación empezó a los 8 años, con un papel secundario en Broadway, su momento para consolidarse llegó cuando cruzó sus 50 años con su rol en la galardona serie Breaking Bad.

Giancarlo Esposito Invitado especial para la Comic Con 2023

Inicios

Es hijo de la cantante afroamericana Elizabeth Foster y del carpintero y tramoyista italiano Giovanni Esposito. Su llegada a la televisión se dio en The Changeling (1980), pero sus principales apariciones antes de su estrellado fue en: Malcolm X, The Usual Suspects, The Keeper, CSI, Chicago Hope, New Ámsterdam; debutó como director en Gospel Hill.

Giancarlo Esposito Invitado especial para la Comic Con 2023

Gus Fring y lo demás es historia

Esposito nos dio uno de los antagonistas más destacados de series televisivas. Para muchos su papel de Gus Fring en Breaking Bad es oscuro y moralmente difícil de catalogar.

Giancarlo Esposito Invitado especial en la Comic Con 2023

Por si este acto no bastará para catapultar su carrera, pocos años atrás fue Moff Gideon en The Mandalorian. Su forma despiadada y ansias de conseguir a Grogu (Baby Yoda) opone en tensión la segunda temporada de la serie de Disney+

Si Pascal es el carismático protagonista, Esposito es el temido antagonista. Por su papel, el intérprete fue nominado al Emmy al mejor actor invitado de una serie dramática.

Giancarlo Esposito Invitado para la Comic Con 2023

Y si ello no fuera suficiente, en la mayor producción de Amazon (The Boys) el actor de doble nacionalidad encarna a Stan Edgar. Su actitud fría y cruel incluso llega a superar al mismisimo Homelander. Se trata del director ejecutivo de Vought International, la gran multinacional que está detrás de los superhéroes que, aparentemente, son moradores de la moral.

Su último papel, dentro de una de las producciones más esperadas está en de Baxter Stockman en la cinta animada de Teenage Mutant Ninja Turtles. Él estuvo casado con Joy McManigal con quien tuvo cuatro hijas: Kale Lyn, Syrlucia, Shayne Lyra y Ruby.